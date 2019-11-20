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20 ноября,
2019
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Ресурсные организации заплатят около 700 тысяч рублей за оставленные раскопки

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томске нарушителей правил благоустройства при проведении раскопок обязали выплатить порядка 700 тысяч рублей. Ранее мэр города Иван Кляйн жаловался на низкую сумму штрафов.

Ресурсные организации заплатят около 700 тысяч рублей за оставленные раскопки

С мая по октябрь текущего года инспекторы «Санитарной милиции» вынесли 214 предписаний в рамках контроля за проведением земляных работ (раскопок), в частности, на инженерных сетях. Было составлено 58 административных протоколов. Согласно вынесенным решениям должно быть оплачено административных штрафов на сумму около 700 тысяч рублей за нарушение правил раскопок.


До 6 декабря ресурсоснабжающие организации обязаны засыпать инертными материалами текущие раскопки. В работе у них находятся 48 раскопок, ордера на проведение которых были выданы в ноябре. 


На контроле сотрудников городской администрации находятся раскопки по двум адресам, которые сегодня не засыпаны инертным материалом. Сделать это компании «ТомскРТС» необходимо до 20 ноября. В следующем благоустроительном сезоне эти раскопки необходимо заасфальтировать – эта обязанность ресурсников обозначена в их гарантийных письмах в адрес администрации. 


По правилам благоустройства, раскопка считается завершенной после полного восстановления асфальта, тротуаров, бордюров и газонов. Согласно ч. 2 ст. 8.10 КоАП Томской области, нарушение правил благоустройства территорий влечет за собой штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей — для физических лиц; от 30 до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей — для юридических лиц.


«Размер штрафов сегодня смешной, — комментировал ранее мэр города Иван Кляйн. — Для должностных лиц он колеблется в размере от 500 до 1000 рублей, на предприятия от 5 до 10 тысяч рублей. Я думаю, что сегодняшней ситуации это никак не соответствует. Мера ответственности должна быть другой».

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