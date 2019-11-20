Ресурсные организации заплатят около 700 тысяч рублей за оставленные раскопки

В Томске нарушителей правил благоустройства при проведении раскопок обязали выплатить порядка 700 тысяч рублей. Ранее мэр города Иван Кляйн жаловался на низкую сумму штрафов.

С мая по октябрь текущего года инспекторы «Санитарной милиции» вынесли 214 предписаний в рамках контроля за проведением земляных работ (раскопок), в частности, на инженерных сетях. Было составлено 58 административных протоколов. Согласно вынесенным решениям должно быть оплачено административных штрафов на сумму около 700 тысяч рублей за нарушение правил раскопок.





До 6 декабря ресурсоснабжающие организации обязаны засыпать инертными материалами текущие раскопки. В работе у них находятся 48 раскопок, ордера на проведение которых были выданы в ноябре.





На контроле сотрудников городской администрации находятся раскопки по двум адресам, которые сегодня не засыпаны инертным материалом. Сделать это компании «ТомскРТС» необходимо до 20 ноября. В следующем благоустроительном сезоне эти раскопки необходимо заасфальтировать – эта обязанность ресурсников обозначена в их гарантийных письмах в адрес администрации.





По правилам благоустройства, раскопка считается завершенной после полного восстановления асфальта, тротуаров, бордюров и газонов. Согласно ч. 2 ст. 8.10 КоАП Томской области, нарушение правил благоустройства территорий влечет за собой штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей — для физических лиц; от 30 до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей — для юридических лиц.





«Размер штрафов сегодня смешной, — комментировал ранее мэр города Иван Кляйн. — Для должностных лиц он колеблется в размере от 500 до 1000 рублей, на предприятия от 5 до 10 тысяч рублей. Я думаю, что сегодняшней ситуации это никак не соответствует. Мера ответственности должна быть другой».