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19 августа,
2019
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Новости

Ресторан известного томского бизнесмена загорелся в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В центре Новосибирска вспыхнуло трехэтажное здание ресторана Puppen Haus. Владелец ресторана — известный в Томске бизнесмен Владимир Бурковский.

Ресторан известного томского бизнесмена загорелся в Новосибирске

Как сообщает Тайга.Инфо с ссылкой на МЧС по Новосибирской области, в пожаре никто не пострадал. 


«Горит третий (мансардный) этаж здания. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительной информации пострадавших нет. В 20:18 (мест) очаг локализован. На месте пожара задействовано 12 ед. техники и 40 человек личного состава. Информация уточняется», — сказано в сообщении ведомства. 

Ресторан известного томского бизнесмена загорелся в Новосибирске

Основатель ресторана Владимир Бурковский назвал предварительную причину возгорания сайту НГС: «Вроде бы кондиционер замкнул где-то. А где точно, пока сложно сказать».

Ресторан Puppen Haus основал томский бизнесмен Владимир Бурковский. Средний чек в заведении около 1,2 тыс. рублей. Ресторан представляет собой огромный кукольный дом и специализируется на сибирской кухне.
«Почему кукольный дом? Мы же все — марионетки, волк, заяц, тигр, — рассказывал Бурковский о ресторане. — Попадая в эти стены, мы все становимся марионетками». В здании, по словам Бурковского, был антиквариат и «живые куклы».

Ресторан известного томского бизнесмена загорелся в Новосибирске
Фото: ksonline.ru

Владимир Бурковский известен томичам, как создатель ресторанов «Славянский базар» и «Вечный зов». В настоящее время он живет в Новосибирске и руководит Гастрономическим театром Puppen Haus, который загорелся сегодня,  и рестораном-гриль «Фенимор Купер»

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