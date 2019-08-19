Ресторан известного томского бизнесмена загорелся в Новосибирске

Как сообщает Тайга.Инфо с ссылкой на МЧС по Новосибирской области, в пожаре никто не пострадал.







«Горит третий (мансардный) этаж здания. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительной информации пострадавших нет. В 20:18 (мест) очаг локализован. На месте пожара задействовано 12 ед. техники и 40 человек личного состава. Информация уточняется», — сказано в сообщении ведомства.

