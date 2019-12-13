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13 декабря,
2019
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Новости

Республику Алтай признали одним из самых экологичных регионов страны

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

По итогам осени 2019 года Республика Алтай попала на третье место в экологическом рейтинге регионов России. Томская область стала 34 из 85 субъектов страны. 

Республика Алтай
Республика Алтай
Фото: pixabay.com

Самым экологичным регионом «Зеленый патруль» признал Тамбовскую область, а на второе место поместил Белгородскую. Замыкают список Свердловская, Челябинская и Иркутская области.


Помимо Республики Алтай, в первую десятку из сибирских регионов попал только Алтайский край. Кузбасс оказался на 45 месте, Красноярский край — на 51. Новосибирская область заняла 50 место, Омская — 79. Республики Тыва и Хакасия попали на 65 и 53 место соответственно.


«Зеленый патруль» публикует экологический рейтинг субъектов РФ с апреля 2008 года. Организация составляет его четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. 

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