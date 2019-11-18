«Репрессии делают людей злее»: в Томске прошел пикет в поддержку Михаила Светова

17 ноября члены и сторонники незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) провели пикет в поддержку члена партии Михаила Светова, который проходит свидетелем по статье 135 УК РФ (Развратные действия) из-за поста в Инстаграме семилетней давности. Это дело однопартийцы Светова считают политически мотивированным.



В пикете, сменяя друг друга, стояли четыре человека, после окончания акции одного из них — сторонника партии Никиту Бессмертного — остановили сотрудники полиции. По словам активиста, полицейские переписали его паспортные данные и провели беседу о том, что «не надо никаких пикетов, жизнь может сломаться», предупредив, что тот сам может оказаться на месте Светова.



Один из организаторов пикета Дмитрий Сиденко рассказал ТВ2, что полицейские также переписали данные паспортов еще троих членов ЛПР, заявив, что они являются свидетелями административного правонарушения (перед этим неподалеку от места проведения пикета сотрудники полиции составляли протокол на пьяного мужчину).



Вечером 6 ноября политика Михаила Светова и его бывшую девушку Анастасию Стародубовскую (из-за фотографии которой и было возбуждено дело о развратных действиях) вызвали на допрос в СК, отпустив поздней ночью по требованию его адвоката Михаила Бирюкова. Как сообщил Бирюков, после допроса СК предложил Светову пройти урологическую экспертизу с целью установить, «способен ли он к половому сношению».