Рэпер Баста попросил власти потушить пожары в Сибири

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) обратился к местным и федеральным властям с просьбой обратить внимание на лесные пожары в Сибири и начать их тушить — такое видео появилось в его официальном инстаграм-аккаунте.

В ролике он обращает внимание на то, что в Сибири и на Дальнем Востоке сейчас горят несколько миллионов гектаров леса, а смог от пожаров накрыл ближайшие города, в которых людям нечем дышать.

Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Много потеряно, но еще осталось очень много, что еще можно спасти. Нам пишут наши друзья, мы получили очень большое количество комментариев в сетях. Пожалуйста, не проходите мимо, не оставайтесь равнодушными,— из обращения рэпера.

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,5 млн га. В Красноярском крае горит около 927,3 тыс. га. При этом в зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находятся 104 пожара общей площадью 919,7 тыс. га. В Иркутской области огнем охвачено около 557,9 тыс. га, не тушат 100 пожаров площадью 533,6 тыс. га. Кроме того, сильные пожары начались в Бурятии и Забайкалье.





Чиновники не тушат большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. При этом петиция о введении на территории Сибири режима ЧС набрала 120 тысяч подписей. Подписавшие петицию требуют начать немедленную борьбу с огнем.





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