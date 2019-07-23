Ремонт в школе № 53 планируют завершить к 25 августа

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«Томскремстройпроект» планирует сдать школу № 53 в эксплуатацию 25 августа, рассказал представитель компании во время выездного совещания с мэром Томска. Ранее капитальный ремонт в учреждении планировали завершить к февралю 2020 года.

Фото: Валерий Доронин

Напомним, в феврале 2018 года во время урока биологии в школе № 53 обвалилась часть потолочного покрытия. Детям засыпало штукатуркой глаза, а некоторым даже пришлось обратиться к врачу. Класс, где упала часть отделочного слоя, был закрыт, учеников перевели в другие кабинеты для занятий. До этого случая учреждению несколько раз отказывали в проведении капремонта, а в октябре 2018 года мэрия выделила на эти нужды 183 миллиона рублей.

Работы мы начали выполнять в конце декабря 2019 года, они выполнены на 86 %, — рассказал представитель компании «Томскремстройпроект». — До 10 августа мы должны закончить со строительными работами, а с 10 по 20 провести проверку и настройку оборудования. 25 августа мы собираемся подписать акт ввода здания в эксплуатацию. Школа получит новое благоустройство и станет одной из лучших в городе.

В здании школы полностью заменили систему отопления, поставили новую сантехнику, расширили лестничные пролеты и отштукатурили стены. Также в учреждении установили 53 камеры видеонаблюдения, систему пожарообнаружения и турникеты.

Вблизи школы работники компании-подрядчика снесли аварийные деревья, заменили покрытие на басктебольной площадке и установили футбольное поле с беговыми дорожками. До 25 августа вблизи учреждения отремонтируют дороги и тротуары.

Мэр города Иван Кляйн отметил, что капитальный ремонт обходится муниципалитету гораздо дешевле, чем строительство новой школы.

Школа обошлась нам в 197 миллионов рублей, — сказал мэр во время объезда. — 182 из них ушло на оплату контракта с подрядчиком, еще 15 — на покупку оборудования. Одна новая школа стоит чуть больше миллиарда рублей, за эти деньги почти шесть больших школ можно отремонтировать.