Ремонт общежитий, строительство научного парка и цифровизация: что ждет ТПУ в ближайшие пять лет

Врио ректора ТПУ Петр Чубик на состоявшемся собрании Ассамблеи Томского политехнического университета рассказал о том, что ждет университет в 2019-2023 годах.

«Главными приоритетами на этот пятилетний цикл являются достижение устойчивого развития и обеспечение конкурентоспособности ТПУ в стране и в мире. Разработанная общими усилиями программа развития вуза на 2019-2023 годы состоит из семи проектов. По форме представления они фактически аналогичны национальным проектам. В основе каждого из них — преодоление одного из семи вызовов», — сказал Петр Чубик.





По словам Петра Чубика, в рамках «дорожной карты» проекта «Социальная и научная инфраструктура» будет продолжена работа по обновлению научной базы ТПУ и строительству новых объектов. Так, среди инфраструктурных задач — строительство 2-й и 3-й очередей Научного парка, капитальный ремонт общежитий № 1, 2, а также Научно-технической библиотеки, строительство общежития для студентов, обучающихся по программам академической мобильности. Кроме того, в кампусе университета продолжится работа по созданию многофункциональных рекреационных зон.





Масштабный проект «Глобальная конкурентоспособность» отвечает задачам повышения академической репутации и укрепления позиций ТПУ в национальных и мировых университетских рейтингах. Петр Чубик подчеркнул, что одним из главных приоритетов в данном направлении является вхождение ТПУ в топ-100 ведущих университетов мира по профильным предметным рейтингам.





Целью проекта «Цифровизация» является ускорение цифровизации всех сфер деятельности университета.





«Все сотрудники университета должны обладать современными цифровыми компетенциями. В частности, мы планируем, чтобы каждый наш выпускник получал дополнительные компетенции, связанные с цифровыми технологиями. Наши специалисты через пять-шесть лет точно будут готовы к работе в условиях цифровой экономики», — считает Петр Чубик.





Также ТПУ предстоит увеличить объем доходов из внебюджетных источников, увеличить число ученых и преподавателей со степенями, а также эффективных научных руководителей аспирантов.





Кроме того, Томскому политеху предстоит работать над дальнейшим повышением качества приема на первый курс и магистратуру. «Дорожная карта» предполагает проведение масштабного перечня мероприятий по формированию системы выявления, поддержки и раннего развития STEMPh-компетенций (массовые открытые онлайн-курсы по естественно-научным дисциплинам для школьников, развитие студенческого образовательного волонтерства, развитие сети профильных классов в опорных школах ТПУ, цифровая приемная комиссия, работающая в режиме 24/7/12, и др.). Также университет планирует повысить привлекательность магистерских программ и качества приема в магистратуру и качество приема иностранных студентов.