Добрые новости
15 февраля,
2019
1
фото
Новости

Ремонт общежитий, строительство научного парка и цифровизация: что ждет ТПУ в ближайшие пять лет

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Врио ректора ТПУ Петр Чубик на состоявшемся собрании Ассамблеи Томского политехнического университета рассказал о том, что ждет университет в 2019-2023 годах.

Ремонт общежитий, строительство научного парка и цифровизация: что ждет ТПУ в ближайшие пять лет
Фото: Пресс-служба вуза

«Главными приоритетами на этот пятилетний цикл являются достижение устойчивого развития и обеспечение конкурентоспособности ТПУ в стране и в мире. Разработанная общими усилиями программа развития вуза на 2019-2023 годы состоит из семи проектов. По форме представления они фактически аналогичны национальным проектам. В основе каждого из них — преодоление одного из семи вызовов», — сказал Петр Чубик.


По словам Петра Чубика, в рамках «дорожной карты» проекта «Социальная и научная инфраструктура» будет продолжена работа по обновлению научной базы ТПУ и строительству новых объектов. Так, среди инфраструктурных задач — строительство 2-й и 3-й очередей Научного парка, капитальный ремонт общежитий № 1, 2, а также Научно-технической библиотеки, строительство общежития для студентов, обучающихся по программам академической мобильности. Кроме того, в кампусе университета продолжится работа по созданию многофункциональных рекреационных зон.


Масштабный проект «Глобальная конкурентоспособность» отвечает задачам повышения академической репутации и укрепления позиций ТПУ в национальных и мировых университетских рейтингах. Петр Чубик подчеркнул, что одним из главных приоритетов в данном направлении является вхождение ТПУ в топ-100 ведущих университетов мира по профильным предметным рейтингам.


Целью проекта «Цифровизация» является ускорение цифровизации всех сфер деятельности университета.


«Все сотрудники университета должны обладать современными цифровыми компетенциями. В частности, мы планируем, чтобы каждый наш выпускник получал дополнительные компетенции, связанные с цифровыми технологиями. Наши специалисты через пять-шесть лет точно будут готовы к работе в условиях цифровой экономики», — считает Петр Чубик.


Также ТПУ предстоит увеличить объем доходов из внебюджетных источников, увеличить число ученых и преподавателей со степенями, а также эффективных научных руководителей аспирантов.


Кроме того, Томскому политеху предстоит работать над дальнейшим повышением качества приема на первый курс и магистратуру. «Дорожная карта» предполагает проведение масштабного перечня мероприятий по формированию системы выявления, поддержки и раннего развития STEMPh-компетенций (массовые открытые онлайн-курсы по естественно-научным дисциплинам для школьников, развитие студенческого образовательного волонтерства, развитие сети профильных классов в опорных школах ТПУ, цифровая приемная комиссия, работающая в режиме 24/7/12, и др.). Также университет планирует повысить привлекательность магистерских программ и качества приема в магистратуру и качество приема иностранных студентов.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.