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01 ноября,
2019
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Новости

Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На лестнице на Набережной Томи завершаются ремонтные работы. Подрядчик — фирма, принадлежащая группе компаний «Гранит» — должна выполнить все работы до 1 ноября. 

Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу

Согласно проекту по ремонту набережной Томи, подрядчик должен демонтировать железобетонные ступени и старое асфальтобетонное покрытие, после чего обустроить монолитный лестничный спуск.


Стоимость контракта составила 4,99 миллиона рублей.


Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонт провели с учетом того, что в будущем этот участок набережной может быть оформлен гранитом. Прочность обновленного спуска рассчитана на нагрузку в период ледохода.

Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу

Напомним, томичи долгое время жаловались на плачевное состояние лестницы. В октябре 2018 года губернатор области Сергей Жвачкин заметил, что данная лестница совсем развалилась, и выделил на ее ремонт 10 млн рублей.  Позднее замгубернатора Евгений Паршуто пообещал отремонтировать лестницу в 2019 году. При этом он подчеркивал сложность согласования работ. 


В 2019 году мэрия запустила голосование, чтобы определить, какие пространства наиболее нуждаются в благоустройстве. Набережная Томи стала лидером, набрав 6,32 % голосов. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» власти города объявили о благоустройстве пешеходной зоны набережной Томи – от переулка Пристанского до переулка Сухоозерного. 

Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу
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