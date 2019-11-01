Ремонт лестницы на Набережной Томи подходит к концу

На лестнице на Набережной Томи завершаются ремонтные работы. Подрядчик — фирма, принадлежащая группе компаний «Гранит» — должна выполнить все работы до 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонт провели с учетом того, что в будущем этот участок набережной может быть оформлен гранитом. Прочность обновленного спуска рассчитана на нагрузку в период ледохода.

Согласно проекту по ремонту набережной Томи, подрядчик должен демонтировать железобетонные ступени и старое асфальтобетонное покрытие, после чего обустроить монолитный лестничный спуск.

Напомним, томичи долгое время жаловались на плачевное состояние лестницы. В октябре 2018 года губернатор области Сергей Жвачкин заметил, что данная лестница совсем развалилась, и выделил на ее ремонт 10 млн рублей. Позднее замгубернатора Евгений Паршуто пообещал отремонтировать лестницу в 2019 году. При этом он подчеркивал сложность согласования работ.





В 2019 году мэрия запустила голосование, чтобы определить, какие пространства наиболее нуждаются в благоустройстве. Набережная Томи стала лидером, набрав 6,32 % голосов. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» власти города объявили о благоустройстве пешеходной зоны набережной Томи – от переулка Пристанского до переулка Сухоозерного.