Ремонт, который смылся. Народная новость

Когда начался в подъезде ремонт, я слегка удивился. У нас нормальный подъезд с ровными стенами, без сколов, без трещин. Все, что нужно было сделать, это помыть его как следует. Спрашиваю у рабочих, что вы делаете? Что ремонтируете? Мне отвечают - все вопросы к инженеру. До инженера дозвониться не могу. Тогда я решил сам проверить, что кроется за пятнами штукатурки. Взял тряпку, взял ведро, начинаю тереть пятно и оно легко смывается. Под пятном ничего нет, ровная стена. Ладно, думаю, ошибка. Пойду еще сотру. И опять просто краска и ровная стена. И так практически везде за редким исключением.