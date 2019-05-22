Ремонт, который смылся. Народная новость
Константин Огнев профессиональный строитель. Поэтому, когда в его доме на Кулагина, 33 начался ремонт, он не смог промолчать, когда заметил, что вполне приличные стены в подъезде зачем-то начали штукатурить.
Когда начался в подъезде ремонт, я слегка удивился. У нас нормальный подъезд с ровными стенами, без сколов, без трещин. Все, что нужно было сделать, это помыть его как следует. Спрашиваю у рабочих, что вы делаете? Что ремонтируете? Мне отвечают - все вопросы к инженеру. До инженера дозвониться не могу. Тогда я решил сам проверить, что кроется за пятнами штукатурки. Взял тряпку, взял ведро, начинаю тереть пятно и оно легко смывается. Под пятном ничего нет, ровная стена. Ладно, думаю, ошибка. Пойду еще сотру. И опять просто краска и ровная стена. И так практически везде за редким исключением.
Мы попросили Константина провести этот эксперимент вместе с нами на камеру. Что из этого получилось, смотрите сами.
Во время проведения эксперимента неожиданно в подъезде появился исполнительный директор УК "Жилище" Андрей Краснов. Он сказал, что не видит оснований не доверять специалистам, которые делают ремонт.
Подрядная организация знает лучше нас всех, где нужно подкрасить, где подмазать, и они эту работу выполняют. Для того, чтобы подъезд был чистый, свежепокрашенный и красивый, — ответил ТВ2 Андрей Краснов на вопрос, зачем штукатурить.
Мы попросили Андрея Краснова поучаствовать в нашем эксперименте по смыванию пятен со стен подъезда. Надо отметить, что Андрей Львович оказался человеком везучим, и при смывании пятого пятна под ним таки обнаружилась небольшая трещинка, обильно затертая штукатуркой.
Председатель совета дома Раис Ахмеров рассказал ТВ2, что решение о проведении косметического ремонта было принято на общем собрании подъезда. Однако никто не ожидал, что он начнется внезапно и без обсуждения сметы работ. Когда удалось раздобыть смету ремонта, то выяснилось, что там, например, заложено 100 квадратов штукатурки. Возможно для того, чтобы выполнить заложенные объемы и пришлось отделочникам замазывать стены штукатуркой просто так.
С прошлого года перешли деньги на косметический ремонт подъезда. 290 тысяч рублей, - рассказывает Раис Ахмеров. - Я предполагал, что мы будем согласовывать объемы работ, цвет подъезда и т.д. Элементарно должна быть дефектная ведомость. А нам дают смету и говорят, что все по факту будет считаться.
После разбирательств с управляющей компанией штукатурные работы из сметы ремонта убрали. Но доделывать ремонт теперь подрядная организация не торопится. Они тянутся уже третий месяц. Председатель совета дома Раис Ахмеров по вечерам при помощи камеры видеонаблюдения пытается отследить, во сколько рабочие приходили, и как много времени они провели за ремонтными работами.
Продолжение следует. ТВ2 будет следить, чем закончится это противостояние дотошных жителей дома и управляющей компании.
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