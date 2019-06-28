Ремонт дороги в Малиновке оказался свалкой строительного мусора
ТВ2
1 час назад
Жители улиц Набережная и Элеваторная в селе Малиновка Томского района жалуются на состояние дороги после «ремонта». Дорогу, которая и раньше находилась в аварийном состоянии, засыпали строительными отходами — кирпичами и кусками бетона.
«На нашей улице много пенсионеров, ветеранов труда — люди после 80 лет, — говорит Елена Зеленова, проживающая на улице Элеваторная. — Тяжелобольные. Нужна будет скорая - проехать у нее не получится».
По словам других жителей села Малиновка, уже зафиксирован случай, когда скорая помощь не смогла проехать на улицу Набережная по «новой» дороге.
Так глава Малиновского сельского поселения Игорь Сухов комментирует ситуацию:
Дорога на сегодняшний день не наша. Она ничья, нет ее. Находится в зоне санитарной защиты железной дороги. Они в свое время сделали времянку, и на этом все. Себе на баланс мы ее не взяли, ее же надо обслуживать.
Игорь Сухов подтвердил: «кирпичный» ремонт дороги произвели по поручению хлебоприемного пункта «Томзерно», который находится на улице Элеваторная: «Артуру из «Томзерна» нужно возить фуры. Они тоже бьют колеса там. Обещали выровнять, шлак привезли. Мы даже им гравия дадим немножко, может быть. Нам его еще не выделили».
«Мы хотели узнать, когда глава поставит дорогу на баланс и что делать вообще, к кому обращаться за квалифицированной помощью? — говорит Алла Гришанова, проживающая на Элеваторной. — В деревне кто хозяин? Без ведома главы «Томзерно» не могло такую дорогу сделать».
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