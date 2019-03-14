Рекультивация закрытого полигона в Новомихайловке обойдется в 448 млн рублей

Проект по рекультивации закрытого полигона ТБО в районе Новомихайловки вошел в региональный реестр по проекту «Чистая страна». Эксперты одобрили его включение в федеральный нацпроект.





«Благодаря нацпроекту город получит федеральное финансирование на реализацию проекта по рекультивации полигона, подготовленного «Спецавтохозяйством, — отметил мэр Томска Иван Кляйн. — Это большой шаг в решении вопросов экологической безопасности Томска. Полигон действовал с 1964 по 2010 год. За это время здесь было захоронено более 34 млн кубометров отходов. Земельный участок имеет площадь 543 тыс. кв. метров. И перед нами стоит задача восстановить нарушенные земли».





Полигон ТБО в Новомихайловке (четыре километра от Томска) работал в 1960-х годах. Потом его закрыли. Позднее сообщалось, что на месте полигона могут построить мусороперегрузочную станцию, однако строительство не состоялось из-за изменений законодательства.





В 2016 году «Спецавтохозяйство» заказало проект рекультивации, рассчитывая привлечь федеральные деньги. Ориентировочная стоимость работ оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

