Ректор СибГМУ Ольга Кобякова призывает ставить прививки от гриппа
Ректор СибГМУ Ольга Кобякова призывает ставить прививки, в том числе и от гриппа. Ранее региональный Роспотребнадзор отмечал, что родители в Томской области все чаще отказываются от прививок.
«Прививаюсь ли я против гриппа? Да. Каждый год. И вся семья тоже в принудительном порядке, — пишет Ольга Кобякова. — Самый распространенный лжеаргумент: «Привился и на следующий день заболел». Да нет же! Вакцинация против гриппа проходит осенью. А осень — время сезонных респираторных инфекций. И это не более, чем совпадение. И заболели вы не гриппом, а другими вирусными заболеваниями».
Ректор СибГМУ рассказала, что планирует поставить прививки в конце октября, так как необходимо, чтобы к началу эпидемического подъема появился иммунитет.
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Прививаюсь ли я против гриппа? Да. Каждый год. И вся семья тоже в принудительном порядке😀. ⠀ Зачем? Не хочу умереть по этой причине или получить тяжелые осложнения в виде пневмонии, отита или эндокардита. ⠀ Слышу-слышу скептиков: «Привился и заболел». Возможно, но в легкой форме и гарантированно без летальных исходов. ⠀ Показания и противопоказания вакцинации против гриппа представлены в карусели. Беременные и кормящие – прививаемся!☝Вы - в группе риска. Малышей прививаем, начиная с шестимесячного возраста, при отсутствии противопоказаний. ⠀ Прививочные реакции и осложнения бывают, но очень редко (не более чем 3% привитых). Смотрите карусель. ⠀ Самый распространенный лжеаргумент: «Привился и на следующий день заболел». Да нет же! Вакцинация против гриппа проходит осенью 🍂. А осень - время сезонных респираторных инфекций. И это не более чем совпадение. И заболели вы не гриппом, а другими вирусными заболеваниями. ⠀ Когда прививаться? С начала сентября и до середины ноября примерно. Иммунитет вырабатывается 2-4 недели. Необходимо успеть до начала эпидемического подъема. Я пока не привилась. Планирую в конце октября. Дети - тогда же. ⠀ Чем прививаться? Детей прививаю Совигриппом, сама и взрослые члены семьи – Флю- М. Это отечественные вакцины. По технологии производства и составу они аналогичны импортным. ⠀ Где прививаться? У всех желающих есть возможность привиться бесплатно в поликлиниках по месту жительства. ⠀ В крупных городах в местах массового пребывания людей работают мобильные прививочные пункты. ⠀ В общем, возможность есть, успевайте!
Ранее Ольга Кобякова уже высказывалась в защиту прививок. Поводом послужила ситуация в Хабаровском роддоме. Мама новорожденной не хотела ставить ребенку прививки. Больница подала на мать ребенка в суд, который встал на сторону врачей. В результате новорожденной сделали прививку от туберкулеза и гепатита «В».
Ольга Кобякова отметила, что прививка от туберкулеза защищает от тяжелых, смертельно опасных форм этого заболевания.
«В нашей стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация в отношении туберкулеза. Миф о том, что им болеют только асоциальные люди, заключенные и ВИЧ-инфицированные, просто бред. Поверьте, не застрахован никто. Про спешку. Туберкулез передаётся воздушно-капельным путем. Для малыша он очень заразен. Достаточно будет столкнуться в подъезде или лифте», — подчеркнула она.
Кобякова добавила, что прививка против гепатита В обычно делается в первые сутки.
«В отличие от большинства инфекций, гепатит В гораздо опаснее для младенцев, чем для взрослых. И, если с этим вирусом столкнется новорожденный, высока вероятность развития тяжелых и даже летальных форм заболевания. Защищаем ребенка», — отметила эксперт.
При этом Ольга Кобякова подчеркнула, что неэтично со стороны блогеров-миллиоников писать о том, что они не делают прививки себе или своим детям.
«Люди! Включайте голову! Два миллиона подписчиков не делают вас гуру во всем. Доверяйте профессионалам. Медицинское образование — обязательно. И от прививок не отказывайтесь, ладно? Будьте здоровы», — резюмировала Кобякова.
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Прививки в роддоме, или зачем мучить крошечку? ⠀ Инцидент в роддоме 4 Хабаровска всколыхнул русскоязычную блогосферу. Выскажусь и я. ⠀ Какие прививки ставят в роддоме при отсутствии противопоказаний? Их всего две: БЦЖ и гепатит В. ⠀ 1. БЦЖ. В народе ее называют «прививка против туберкулеза». Эта прививка защищает от тяжелых, смертельно опасных форм этого заболевания. Таких как диссеминированный туберкулез легких и туберкулёзный менингит. В нашей стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация в отношении туберкулёза. Миф о том, что им болеют только асоциальные люди, заключённые и ВИЧ-инфицированные, просто бред. ⠀ Поверьте, не застрахован никто. Про спешку. Туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём. Для малыша он очень заразен. Достаточно будет столкнуться в подъезде или лифте. ⠀ 2. Прививка против гепатита В. Обычно делается в первые сутки. В отличие от большинства инфекций, гепатит В гораздо опаснее для младенцев, чем для взрослых. И, если с этим вирусом столкнётся новорождённый, высока вероятность развития тяжёлых и даже летальных форм заболевания. Защищаем ребёнка! ⠀ Есть ли противопоказания для прививок в роддоме? Да, есть. См. в карусели. ⠀ Можно ли отказаться от прививок? Тоже – да. В этих случаях отказ оформляется письменно в трёх экземплярах. Я не хочу комментировать действия коллег из роддома в Хабаровске, так как не располагаю полной информацией. Разбираться там будут те, кому положено. ⠀ Про себя. Мои двое детей полностью привиты и в рамках Национального календаря прививок, и далеко за его пределами. Я – убежденный амбассадор вакцинации! Очень глупо, на мой взгляд, не пользоваться современными достижениями биомедицины. ⠀ И ещё. Печально, когда блогеры-миллионники очень «ненавязчиво» сообщают, что своих детей не прививают, «а вы уж как хотите». А далее идёт откровенное, ничем не прикрытое разжигание ненависти к медицинским работникам. При всём уважении к этому самому блогеру, это недопустимо! Продолжение в карусели☝️ ⠀ #👱🏼♀нетребятавсенетак
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