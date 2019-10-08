Ректор СибГМУ Ольга Кобякова призывает ставить прививки от гриппа

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова призывает ставить прививки, в том числе и от гриппа. Ранее региональный Роспотребнадзор отмечал, что родители в Томской области все чаще отказываются от прививок.

Ректор СибГМУ рассказала, что планирует поставить прививки в конце октября, так как необходимо, чтобы к началу эпидемического подъема появился иммунитет.

«Прививаюсь ли я против гриппа? Да. Каждый год. И вся семья тоже в принудительном порядке, — пишет Ольга Кобякова. — Самый распространенный лжеаргумент: «Привился и на следующий день заболел». Да нет же! Вакцинация против гриппа проходит осенью. А осень — время сезонных респираторных инфекций. И это не более, чем совпадение. И заболели вы не гриппом, а другими вирусными заболеваниями».

Ранее Ольга Кобякова уже высказывалась в защиту прививок. Поводом послужила ситуация в Хабаровском роддоме. Мама новорожденной не хотела ставить ребенку прививки. Больница подала на мать ребенка в суд, который встал на сторону врачей. В результате новорожденной сделали прививку от туберкулеза и гепатита «В».





Ольга Кобякова отметила, что прививка от туберкулеза защищает от тяжелых, смертельно опасных форм этого заболевания.





«В нашей стране сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация в отношении туберкулеза. Миф о том, что им болеют только асоциальные люди, заключенные и ВИЧ-инфицированные, просто бред. Поверьте, не застрахован никто. Про спешку. Туберкулез передаётся воздушно-капельным путем. Для малыша он очень заразен. Достаточно будет столкнуться в подъезде или лифте», — подчеркнула она.





Кобякова добавила, что прививка против гепатита В обычно делается в первые сутки.





«В отличие от большинства инфекций, гепатит В гораздо опаснее для младенцев, чем для взрослых. И, если с этим вирусом столкнется новорожденный, высока вероятность развития тяжелых и даже летальных форм заболевания. Защищаем ребенка», — отметила эксперт.





При этом Ольга Кобякова подчеркнула, что неэтично со стороны блогеров-миллиоников писать о том, что они не делают прививки себе или своим детям.





«Люди! Включайте голову! Два миллиона подписчиков не делают вас гуру во всем. Доверяйте профессионалам. Медицинское образование — обязательно. И от прививок не отказывайтесь, ладно? Будьте здоровы», — резюмировала Кобякова.