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10 июня,
2019
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Реконструкцию Театра драмы и БКЗ обсудят на съезде главных архитекторов России

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Реконструкцию Театра драмы и здания Областной филармонии (БКЗ) обсудят на Совете главных архитекторов России, который пройдет с 12 по 15 июня в Томске. По словам замгубернатора Евгения Паршуто, это достаточно сложные в архитектурном плане здания, работы в которых нужно провести таким образом, чтобы не повторять их через 10-15 лет.

«Сейчас у нас есть две рабочие программы. Программа-минимум связана с капитальным ремонтом зданий и сохранением всех пропорций. Программа-максимум включает более серьезную реконструкцию помещений: как снаружи, так и внутри объектов», — сказал Евгений Паршуто.


Начальная цена проектных работ по реконструкции оценивается от 50 миллионов рублей. Предварительную стоимость оценивают на сумму более миллиарда рублей. По словам замгубернатора, регион хотел бы привлечь к работам иногородних, если не иностранных специалистов.


«Эти две модели мы обсудим с профессиональным сообществом: как специалисты посоветуют нам поступить. Это должна быть глубокая работа по оборудованию и внутреннему содержанию. И Театр драмы, и концертный зал сегодня выглядят очень несовременно. Мы просто привыкли к этим зданиям и не замечаем тех изъянов, которые были замечены после строительства тех объектов. Но с точки зрения архитектуры, это очень «тяжелые здания», — добавил Евгений Паршуто. 

Реконструкцию Театра драмы и БКЗ обсудят на съезде главных архитекторов России

Ранее сообщалось, что на ПСД по капитальному ремонту Большого концертного зала Томской филармонии направят 11,33 миллиона рублей. Документация для реконструкции Театра драмы будет стоить чуть дороже — 11,37 миллиона рублей. 


В начале января дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на совещании, которое проводил президент Владимир Путин, предложил выделить Томской области деньги на развитие культурных объектов.

«В Томске у меня хорошие отношения с губернатором, в Новосибирске, где есть свой театр, нас тоже любят. И мы хотели бы немножко расширить свою ответственность, не говоря о дополнительном финансировании и не думая, что сейчас построят в Томске еще один проект на десятки миллиардов рублей. Не думаем. Мне кажется, там надо привести в порядок то, что есть, чуть-чуть вложиться, может быть, дать им миллиард, там будет театр и зал. И губернатор там, мне кажется, это понимает. Надеюсь, что он будет работать там и сможет довести этот замысел до конца. Он хотел бы, мне кажется, этого добиться», — сказал Валерий Гергиев на совещании.

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