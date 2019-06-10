Реконструкцию Театра драмы и БКЗ обсудят на съезде главных архитекторов России

Реконструкцию Театра драмы и здания Областной филармонии (БКЗ) обсудят на Совете главных архитекторов России, который пройдет с 12 по 15 июня в Томске. По словам замгубернатора Евгения Паршуто, это достаточно сложные в архитектурном плане здания, работы в которых нужно провести таким образом, чтобы не повторять их через 10-15 лет.

«Сейчас у нас есть две рабочие программы. Программа-минимум связана с капитальным ремонтом зданий и сохранением всех пропорций. Программа-максимум включает более серьезную реконструкцию помещений: как снаружи, так и внутри объектов», — сказал Евгений Паршуто.





Начальная цена проектных работ по реконструкции оценивается от 50 миллионов рублей. Предварительную стоимость оценивают на сумму более миллиарда рублей. По словам замгубернатора, регион хотел бы привлечь к работам иногородних, если не иностранных специалистов.





«Эти две модели мы обсудим с профессиональным сообществом: как специалисты посоветуют нам поступить. Это должна быть глубокая работа по оборудованию и внутреннему содержанию. И Театр драмы, и концертный зал сегодня выглядят очень несовременно. Мы просто привыкли к этим зданиям и не замечаем тех изъянов, которые были замечены после строительства тех объектов. Но с точки зрения архитектуры, это очень «тяжелые здания», — добавил Евгений Паршуто.