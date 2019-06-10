Реконструкцию Театра драмы и БКЗ обсудят на съезде главных архитекторов России
Реконструкцию Театра драмы и здания Областной филармонии (БКЗ) обсудят на Совете главных архитекторов России, который пройдет с 12 по 15 июня в Томске. По словам замгубернатора Евгения Паршуто, это достаточно сложные в архитектурном плане здания, работы в которых нужно провести таким образом, чтобы не повторять их через 10-15 лет.
«Сейчас у нас есть две рабочие программы. Программа-минимум связана с капитальным ремонтом зданий и сохранением всех пропорций. Программа-максимум включает более серьезную реконструкцию помещений: как снаружи, так и внутри объектов», — сказал Евгений Паршуто.
Начальная цена проектных работ по реконструкции оценивается от 50 миллионов рублей. Предварительную стоимость оценивают на сумму более миллиарда рублей. По словам замгубернатора, регион хотел бы привлечь к работам иногородних, если не иностранных специалистов.
«Эти две модели мы обсудим с профессиональным сообществом: как специалисты посоветуют нам поступить. Это должна быть глубокая работа по оборудованию и внутреннему содержанию. И Театр драмы, и концертный зал сегодня выглядят очень несовременно. Мы просто привыкли к этим зданиям и не замечаем тех изъянов, которые были замечены после строительства тех объектов. Но с точки зрения архитектуры, это очень «тяжелые здания», — добавил Евгений Паршуто.
Ранее сообщалось, что на ПСД по капитальному ремонту Большого концертного зала Томской филармонии направят 11,33 миллиона рублей. Документация для реконструкции Театра драмы будет стоить чуть дороже — 11,37 миллиона рублей.
В начале января дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на совещании, которое проводил президент Владимир Путин, предложил выделить Томской области деньги на развитие культурных объектов.
«В Томске у меня хорошие отношения с губернатором, в Новосибирске, где есть свой театр, нас тоже любят. И мы хотели бы немножко расширить свою ответственность, не говоря о дополнительном финансировании и не думая, что сейчас построят в Томске еще один проект на десятки миллиардов рублей. Не думаем. Мне кажется, там надо привести в порядок то, что есть, чуть-чуть вложиться, может быть, дать им миллиард, там будет театр и зал. И губернатор там, мне кажется, это понимает. Надеюсь, что он будет работать там и сможет довести этот замысел до конца. Он хотел бы, мне кажется, этого добиться», — сказал Валерий Гергиев на совещании.
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