Реконструкция томского аэропорта вошла в правительственный «лист ожидания»

Проект реконструкции перрона, мест стоянок и рулежных дорожек в аэропорту Богашево Томска, строительство и реконструкция участков автодороги Р254 «Иртыш» и реконструкция аэропортового комплекса «Омск – Федоровка» предложили внести в «лист ожидания» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом сообщает на сайте аналитического центра при правительстве РФ.

Одобрение проектов состоялось на заседании проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, которое прошло под председательством вице-премьера Максима Акимова.





«В данный перечень попадают проекты, прошедшие ранжирование, но не обеспеченные финансированием. На данный момент в «листе ожидания» — 46 проектов. Аналитический центр предложил к рассмотрению 5 новых проектов, прошедших двухуровневый отбор по соответствующей методике. По итогам обсуждения проектный комитет одобрил три из них: проект реконструкции перрона, мест стоянок и рулежных дорожек в аэропорту Богашево Томска, строительство и реконструкция участков автодороги Р254 «Иртыш» и реконструкция аэропортового комплекса «Омск — Федоровка». Далее их включение в «лист ожидания» должна утвердить правительственная комиссия по транспорту», — говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что масштабные изменения томского аэропорта начнутся с 2020 года. К новенькой парковке на 130 мест обещают добавить еще одну на 200 машин. В планах также реконструкция взлетно-посадочной полосы томского аэропорта, строительство нового терминала и реконструкция фасада.