Региональные операторы Томской области жалуются на то, что работают себе в убыток

Низкие сборы платежей создают риски для финансовой устойчивости региональных операторов, сообщается на сайте областного парламента. Так, к примеру, сбор платы за услугу по обращению с ТКО в Молчановском районе сегодня составляет 56 %. В связи с этим предприятие после Нового года может стать банкротом.

«Часть региональных операторов в целом по России уже банкроты, — говорит председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. — По тарифу плата должна быть 122 рубля для многоквартирных домов и 73 для индивидуальных. Руководитель регионального оператора говорит: «до Нового года доживу, а как дальше — не знаю». При собираемости 56 процентов предприятие работает в убыток».





Главный инженер регоператора рассказал, что компания работает в трех районах: Молчановском, Кривошеинском и Колпашевском. Платят колпашевцы дисциплинированно: около 80 процентов сборов. Живет в районе 38 тысяч человек. И получается, что Колпашево рассчитывается за чужие долги.





«У региональных операторов по каждому району области есть вопросы, — отмечает председатель комиссии по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений Дмитрий Никулин. — Между тем, приходится решать задачи, связанные с удаленностью некоторых сел. Ряд населенных пунктов отделены от «большой земли» водными преградами. Чтобы мы не потеряли региональных операторов, надо создать условия, чтобы они смогли выполнять свои обязанности. Надо объяснять людям, что работать в рамках «мусорной реформы» придется. Региональным операторам нужно помочь».





С 2019 года в России начала работать новая система обращения с отходами. Власти отмечали, что в полном объеме мусорная реформа заработала только на территории Северска. В марте Сергей Жвачкин раскритиковал власти районов и муниципалитетов региона за качество выполнения «мусорной» реформы на местах. Он признал, что реформа провалилась, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора.



При этом Сергей Жвачкин неоднократно подчеркивал, что повышения тарифов на вывоз мусора не будет до тех пор, пока работа в рамках реформы не будет отлажена.





«Моя позиция жесткая, и менять я ее не буду: пока жители не начнут получать новые услуги, никакого роста тарифа на вывоз мусора не будет», — отмечал губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время рабочей поездки в Молчаново.





Добавим, что, по словам советника губернатора Московской области Александра Когана, власти Томской области не предусмотрели в тарифах инвестиции в развитие инфраструктуры обращения с отходами.