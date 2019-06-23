Региональное кино: о том, как продвинуть свой проект и для чего нужны питчинги

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Фестиваль документального кино «Переправа» проходит в Томске с 21 по 23 июня. В рамках фестиваля прошел мастер-класс директора Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрия Якунина «Питчинг. Как получить финансирование своего фильма». Гости узнали, чем занимается Молодежный центр Союза кинематографистов России, насколько важно региональное кино, как поддерживаются проекты молодых творцов и как им самим добиться помощи для своих задумок.

Высшая школа журналистики ТГУ проводит «Переправу» второй год. Как и прежде, председателем жюри является режиссер документального кино, продюсер, президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский. В программе просмотр фильмов, снятых студентами самых разных вузов страны (в шорт-лист вошли работы учащихся ВГИКа, НГУ, ТГУ, СПбГУ, СПбГИКиТ, Florida State Universiti и других), несколько мастер-классов и семинаров от известных деятелей сферы кино, а также пешая экскурсия по Томску.

Один из таких мастер-классов – «Питчинг» — прошел в «Точке кипения». Его провел исполнительный директор всероссийского конкурса «Питчинг Дебютантов» и директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

Дмитрий рассказывает о том, что в Томске теперь открыт Молодежный центр и что теперь он надеется, что один из этапов «Питчинга Дебютантов» будет проведен в нашем городе.

Питчинг – это презентация кинопроекта, которому необходимо финансирование. Автор должен защитить идею своего фильма, доказать, что именно его задумку необходимо исполнить. Речь в мастер-классе как раз идет о том, что делать, если у тебя есть идея короткометражного, полнометражного фильма или сериала.

«К своей заявке вы прикрепляете синопсис, но если ваша работа проходит в шорт-лист, то мы запрашиваем у вас сценарий, поэтому он должен быть уже готов», — объясняет Дмитрий. Он говорит о том, как проводятся питчинги, как важно соблюдать регламент выступления и записывать, например, на диктофон все, что говорят эксперты.

В среднем на выступление (на разных конкурсах по-разному) участнику дается пять минут и еще пять на комментарии экспертов. За это время нужно рассказать о себе, о том, почему именно такая идея фильма кажется важной лично для тебя, что ты хочешь сказать этим фильмом. Также важно дать понять, что именно будет представлять из себя фильм, как и где он будет сниматься – конкретика для таких выступлений невероятно важна. Кроме того, в презентации должно говориться о предполагаемом бюджете и актерском составе мечты.

По словам Дмитрия Якунина, по итогам питчинга поддержку получили порядка 100 проектов. В качестве примера он приводит фильм «Тварь» Ольги Городецкой, который выйдет в прокат в этом году. Сейчас его трейлер номинирован на лучший трейлер европейской киноакадемии.

Этапы питчинга проходят и в регионах. Самые ближайшие для Томска – Барнаул и Кемерово.

Дмитрий Якунин отмечает, что региональное кино может привнести в эту сферу много нового, какие-то яркие и свежие идеи. Его поддерживает руководитель недавно открывшегося Молодежного центра Союза кинематографистов в Томске Евгений Жуков.

«За последние три года у нас ярко выраженно формируется томское киносообщество. Сегодня мы очень рады тому, что растем и в качественном, и в количественном плане. Что появляется все больше энтузиастов, которые хотят делать кино, хотят учиться», — говорит Евгений Жуков. Он называет томское киносообщество настоящим «неформальным движением, которое совместно занимается кино и собирает единомышленников вместе».