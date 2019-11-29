Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Томской области

Сегодня около 12 часов дня в поселке Семеновка Зырянского района Томской области произошло возгорание в частном одноэтажном бревенчатом жилом доме. Проходивший мимо дома сосед, увидев дым и услышав детский плач, сбил дверной замок, вошел в дом и, обнаружив трехлетнего ребенка, вынес его из дома. Он отнес мальчика в расположенный поблизости магазин и вернулся к горящему дому, зная, что там проживает мать с двумя детьми. Однако мать, вернувшаяся к тому времени домой, уже вынесла из дома тело погибшего двухлетнего сына. Старший ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Мальчик отпущен домой, так как госпитализация не потребовалась, — пояснили в ведомстве.