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29 ноября,
2019
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Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

Сегодня в селе Семеновка Зырянского района загорелся частный дом. В результате пожара погиб двухлетний мальчик. Еще одного, трехлетнего, ребенка спас сосед, сообщает пресс-служба Следственного комитета Томской области.

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Томской области
Фото: Следственный комитет по Томской области

Сегодня около 12 часов дня в поселке Семеновка Зырянского района Томской области произошло возгорание в частном одноэтажном бревенчатом жилом доме. Проходивший мимо дома сосед, увидев дым и услышав детский плач, сбил дверной замок, вошел в дом и, обнаружив трехлетнего ребенка, вынес его из дома. Он отнес мальчика в расположенный поблизости магазин и вернулся к горящему дому, зная, что там проживает мать с двумя детьми. Однако мать, вернувшаяся к тому времени домой, уже вынесла из дома тело погибшего двухлетнего сына. Старший ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Мальчик отпущен домой, так как госпитализация не потребовалась, — пояснили в ведомстве. 

Следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетнего ребенка в результате пожара. 


Следователи выясняют причины произошедшего. По предварительным данным,  возгорание произошло на кухне, в месте расположения печи.

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