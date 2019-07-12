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12 июля,
2019
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Ребенок и пенсионер попали под колеса авто в Томске и Северске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Два ДТП с участием пешеходов случились в минувшие сутки, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.


Вечером 11 июля в Томске во дворе жилого дома по Ивана Черных автомобиль Mitsubishi Outlander сбил пятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть без взрослых. С травмами ребенка доставили в больницу.

Ребенок и пенсионер попали под колеса авто в Томске и Северске
Фото: УМВД по Томской области

12 июня в Северске водитель автомобиля Honda не заметил пешехода и сбил 80-летнего пенсионера, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу.


«По предварительной версии, причиной происшествия стало ослепление водителя солнечными лучами, из-за чего он не увидел пешехода», — отметили в полиции.

Ребенок и пенсионер попали под колеса авто в Томске и Северске
Фото: УМВД по Томской области
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