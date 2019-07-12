Ребенок и пенсионер попали под колеса авто в Томске и Северске

Вечером 11 июля в Томске во дворе жилого дома по Ивана Черных автомобиль Mitsubishi Outlander сбил пятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть без взрослых. С травмами ребенка доставили в больницу.

Два ДТП с участием пешеходов случились в минувшие сутки, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

12 июня в Северске водитель автомобиля Honda не заметил пешехода и сбил 80-летнего пенсионера, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в больницу.





«По предварительной версии, причиной происшествия стало ослепление водителя солнечными лучами, из-за чего он не увидел пешехода», — отметили в полиции.