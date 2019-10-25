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25 октября,
2019
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Новости

Реабилитация через спорт: как в Томске прошел праздник для особенных детей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске прошел фестиваль спорта и добра для детей с особенностями в развитии, сообщает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо»

Реабилитация через спорт: как в Томске прошел праздник для особенных детей
Фото: БФ «Обыкновенное чудо»

В спортивном комплексе «Юпитер» соревновались 170 человек в пяти дисциплинах: бочча, кольцеброс, дартс и две настольные игры – джакколо и шаффлборд. На фестивале работала интерактивная площадка «Шаг навстречу здоровью» центра медицинской профилактики, а на церемонии закрытия выступили артисты школы танцев «ЮДИ». В празднике участвовали команды из Шегарского, Асиновского, Первомайского и Томского районов.

Реабилитация через спорт: как в Томске прошел праздник для особенных детей
Фото: БФ «Обыкновенное чудо»

Любой ребенок, независимо от его ограничений, может стать активным участником масштабного спортивного движения фонда, — рассказала Светлана Григорьева, президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». — На таких фестивалях зажигаются звездочки, выявляются лучшие в дисциплинах. Дети верят в свои способности и даже несмотря на какие-то ограничения идут в серьезный спорт. Так отсюда вышли ребята, занимающиеся бочча, плаванием, армрестлингом, адаптивным конным спортом.

Реабилитация через спорт: как в Томске прошел праздник для особенных детей
Реабилитация через спорт: как в Томске прошел праздник для особенных детей
Реабилитация через спорт: как в Томске прошел праздник для особенных детей
Реабилитация через спорт: как в Томске прошел праздник для особенных детей
Реабилитация через спорт: как в Томске прошел праздник для особенных детей
Реабилитация через спорт: как в Томске прошел праздник для особенных детей

«Мой сын имеет серьезные ограничения, ему трудно ходить самостоятельно, — поделился Олег Громов, папа Артема. — Сесть в коляску для подростка – настоящая драма. С помощью фонда «Обыкновенное чудо» мы смогли приобрести Артему электротрицикл. Это складное приспособление для передвижения помогает сыну быть мобильным и независимым. Сегодня он набрал наибольшее количество очков в игре шаффлборд. Это результат наших тренировок в проекте «Я выбираю чудо-спорт» БФ «Обыкновенное чудо». Поздравляю всех победителей и призываю обязательно заниматься спортом».


Все участники фестиваля спорта и добра получили памятные подарки и дипломы, а победители кубки.


Проект по развитию адаптивных видов спорта «Объединяя мечты» реализуется в Томске с 2012 года. Он направлен на вовлечение детей в спортивную реабилитацию. 

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