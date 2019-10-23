Развитию беспилотников в Томской области мешают плохие дороги

В Томской области хотят запустить грузовые беспилотники. При этом власти отмечают ряд сложностей, из-за которых тормозится развитие беспилотных систем.

Напомним, два года назад в Томске открылся Сибирский центр робототехники. Он стал первым в России региональным филиалом Фонда перспективных исследований.





С 2018 года в Томской области реализуется федеральный проект «Тайга». Проект предполагает создание в регионе опытного района доставки грузов и выполнение других задач с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако, как отмечает губернатор, область не может внедрить БПЛА из-за отсутствия федерального закона об экспериментальных правовых режимах.





«Научились преодолевать ветер, дождь и туман. Но нормативные барьеры по использованию воздушного пространства пока преодолеть не можем. Для сферы беспилотных технологий очень важно принять федерального закона об экспериментальных правовых режимах. И я прошу у Совета Федерации поддержки в этом направлении», — отметил Сергей Жвачкин.







Кроме того, в регионе плохо развита дорожная сеть, а практически все дороги регионального значения.





«У нас на территории 37 километров только участков федеральной дороги. Все остальные 4 тысячи километров мы содержим за счет областного дорожного фонда. Вы, думаю, понимаете, что это несопоставимые объемы, которые мы можем только максимально поддержать в рабочем состоянии. Ни в коем случае не строить, потому что таких объемов нет», — сказал замгубернатора Андрей Антонов.





Сенаторы рекомендовали правительству предусмотреть в федеральном бюджете средства на реконструкцию региональных трасс и строительство Северной широтной автодороги. Она пройдет через весь регион с севера на юг и соединит сразу несколько областей, протянувшись от Томска до Перми.