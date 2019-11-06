Разговор о городе с Евгением Паршуто. Клуб активных горожан приглашает на встречу с главным архитектором Томской области

Как найти баланс между сохранением и развитием исторического города? Как учесть интересы горожан, бизнеса и власти, найти ресурсы и предотвратить неверные шаги? Что делает город интересным для туристов, инвесторов и жителей? Что будет с границами исторического поселения и что построят в городе в ближайшие годы? Эти и другие вопросы предлагается обсудить с главным архитектором региона.

Для справки: Евгений Паршуто, главный архитектор, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре. Дипломированный архитектор, после работы в ТИСИ, в 90-е он построил карьеру в бизнесе, создав один из крупнейших рекламно-информационных холдингов в городе Зонд- реклама. В нулевые стал заместителем мэра Николая Николайчука по развитию, курируя вопросы градостроительной политики, развития территории, а также строительства и архитектуры. В 2013 году несколько месяцев временно исполнял обязанности мэра Томска. С мэром Иваном Кляйном проработал 2 года в качестве первого заместителя по вопросам городского хозяйства. С 2016 года — заместитель губернатора Томской области, а c августа 2017 — главный архитектор региона.