Иван Кляйн о захоронении отходов московских мусоросжигательных заводов в Томске

На Думе города обсудили информацию о предполагаемом захоронении на полигоне в Томске отходов мусоросжигательных заводов, которые должны построить в Московской области.

Первая информация о том, что часть отходов от московских мусоросжигательных заводов поедет в Томск, появилась еще в апреле прошлого года. Каждый завод предназначен для сжигания 700 тыс. тонн мусора в год, а все четыре завода будут ежегодно сжигать 2,8 млн тонн мусора. На прошлой неделе сайт «Активатика» опубликовал статью-расследование «Здесь вам не Швейцария: куда поедет миллион тонн мусорного пепла?».





«Посчитаем, что в день четыре завода будут производить 2850 тонн золошлаковых отходов (1,04 млн тонн/365). Средний объем грузового вагона — 65 тонн, а значит, ежедневно в Томск должен будет ехать состав из 44 вагонов, везущих подмосковные отходы. Про бредовую идею везти московский мусор в Архангельскую область мы слышим так часто, что она уже вроде не кажется настолько бредовой. Привыкли. Но даже на этом фоне идея с Томском выглядит освежающе», — говорится в материале «Активатики».





При этом площадь томского полигона сравнительно небольшая: 37 гектаров. Ежегодно полигон может принимать не более 28 062 тонн — то есть всего 2,7 процента золы и шлака, получившихся после сжигания мусора в Подмосковье. Журналисты «Активатики» выяснили: строители подмосковных МСЗ действительно запрашивали «Полигон» о возможности размещения своих отходов, но речь шла, приводятся слова Митволя, лишь о 70 тыс. тонн. Это почти в четыре раза меньше годового «производства» золы и пепла на одном только Наро-Фоминском МСЗ.





Сегодня на собрании Думы депутат Елена Телкова отметила, что захоронение отходов в любом случае предлагается производить в районе Кузовлевского тракта.





«Этот район планируется для дальнейшего развития города. Там мы выделяем участки многодетным семьям, льготникам и инвалидам. Были затрачены значительные деньги на межевание участков. А теперь там хотят захоранивать отходы. Как так?» — сказала депутат.





В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн пообещал, что вместе с прокуратурой проанализирует данную ситуацию.





«Разберемся в рамках полномочий», — отметил он.