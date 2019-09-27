Рассказ активистки о лесных пожарах в Сибири показали на здании ООН

Шугай сообщила корреспонденту Сибирь.Реалии, что видеопроекцию готовила заранее творческая группа из Германии. Эко-активисты из шести стран, представленных в ООН, чьи языки являются рабочими в организации, подготовили свои рассказы. Темы касались экологических проблем их регионов.



«Я рада, что проблемы климатического кризиса стали волновать больше людей, что в разных странах появляется все больше активистов, которые об этом говорят. Это молодые люди и новое поколение, которые обеспокоены тем, что происходит с планетой. Я надеюсь, что этот арт-проект лишний раз обратит внимание людей и власти на эту тему», — рассказала Шугай.



В своем обращении она говорила о пожарах в Сибири летом 2019-го, о том, как города оказались окутаны смогом. Кроме того, она заявила, что хочет, чтобы правительства перестали инвестировать в добычу горючих ископаемых и направили средства на развитие возобновляемых источников энергии. В завершении активистка выразила надежду, что ее поколению удастся «предотвратить экологическую катастрофу».





Леса в Сибири горели больше двух месяцев. Основную часть пожаров было решено не тушить из-за экономической нецелесообразности. По данным экологов, в результате пожаров пострадали свыше 13 тысяч диких животных, около 3 млн га леса.







В середине сентября в 160 странах мира прошли забастовки в защиту климата. К протестам призвали активисты более 200 общественных организаций. Единый день экологического протеста состоялся и в России, одним из организаторов акции в Новосибирске также выступила Саша Шугай. 27 сентября активисты вновь выйдут на согласованный пикет в Академгородке. Протестующие требуют от властей своих стран соблюдения Парижского соглашения и других мер по защите климата.



23 сентября в штаб-квартире ООН прошел Климатический саммит, в котором приняли участие лидеры множества государств. Особое внимание привлекло выступление 16-летней активистки из Швеции Греты Тунберг, которая обвинила присутствующих в недостаточных усилиях по борьбе с изменениями климата.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо к 2050 году добиться нулевого баланса выбросов углекислого газа в мире. Пока такое обязательство взяли на себя 66 стран. В понедельник стало известно о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату.