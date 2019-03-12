Расширение Степановки или новая дорога: депутаты обсудили транспортную доступность Томска
В думе Томска обсудили проблему загруженности Степановского переезда. Документация для реконструкции переезда на Степановке разрабатывается с 2015 года, однако проект экспертизу так и не прошел. Депутаты, в свою очередь, уверены — реконструкция не решит всей проблемы и предлагают рассмотреть вариант строительства новой дороги по улице Ломоносова.
Реконструкция Степановского переезда предусматривала разделение проезжей части на две двухполосные дороги в оба направления с организацией между ними разделительной полосы. Строительство пешеходных дорожек по обеим сторонам дороги. Приведение в нормативное состояние оборудования, установку автоматических шлагбаумов, укладку резинового покрытия, реконструкцию здания дежурного. Кроме этого, предусмотрен ремонт наружного освещения, водоотводных сооружений и перенос подземных коммуникаций.
Проект разрабатывала компания «Желдорпроект». Планировалось, что проект реконструкции Степановского переезда будет готов к 1 декабря 2018 года, но проект не прошел госэкспертизу, получил отрицательное экспертное заключение и был отправлен на доработку. Поэтому в 2019 году работ на переезде не будет. Изначально планировалось выделить на проведение работ 510 млн рублей.
«Основные замечание, которые повлекли за собой отрицательное заключение, — это несогласованность сетей с ресурсоснабжающами организациями, — рассказывает и.о. заммэра по капитальному строительству Александр Суходолов. — Закон запрещает за бюджетные деньги переустраивать сети, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Был проведен анализ, данное замечание мы устранили. Однако при устранении замечаний экспертов мы начали вносить изменения в проектную документацию, и началась цепная реакция. Например, надо было изменить ширину тротуара, это повлекло изменение ширины проезжей части, и пошла цепная реакция, что стало итогом выхода за границы проекта планировки территории. Третий блок связан с несоответствием в техническом задании, которое мы, как заказчик, со своей стороны устранили».
Нерешенным остается вопрос с изменением проекта планировки территории.
«Если нам удается вместе с подрядной организацией убедить экспертизу, что корректировка проекта планировки территории не нужна, то подрядчик заново подает заявление на прохождение госэкспертизы и через 90 дней мы получим итог. Если Главкгоскэспертиза не принимает наши доводы, то мы будем обязаны внести корректировки в проект планировки территории, что потребует дополнительного времени», — отмечает Суходолов.
По его словам, в случае согласования проекта закрытие переезда планируется на три месяца. Но работы, скорее всего, будут идти быстрее, поэтому фактически движение будет ограничено на два-полтора месяца.
Председатель комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре Андрей Петров отмечает, что часть жителей Степановки была недовольна данным проектом.
Цифра в 520 млн рублей — мы же опять встанем на года. Плюс, я знаю, что люди выходили на улицу и были категорически против того, чтобы к ним заезжали с Вокзальной. Фактически, там сейчас тихо и спокойно, а появится крупный поток автомобилей, который им не нужен», — считает депутат.
Депутат Василий Музалев считает, что с завершением работ на Степановке пробка просто станет шире, а не исчезнет. С ним же согласен и Максим Резников, который отмечает, что в проекте не учитываются жители Томского района. Резников просит мэрию города предоставить стратегию транспортного развития, которая учитывала бы жителей появившихся микрорайонов Южные Ворота и Северный Парк.
«Проблема обсуждалась больше 20 лет. Расширением переезда мы ее не решим, а только усугубим ситуацию на Елизаровых — Шевченко, потому что уже сегодня этот перекресток не пропускной, — говорит Василий Музалев. — Конечно, желательно построить двухуровневую развязку, но это дорого — больше двух миллиардов. Я думаю, что более внимательно надо присмотреться к выезду на Академгородок. Тогда транспортный уйдет на те развязки, которые мы уже построили, и проблему мы решим за год. А деньги примерно те же».
Проект, о котором говорит Василий Музалев, предусматривает строительство магистральной улицы вдоль реки Ушайка с дальнейшим выходом на направление по улице Льва Толстого, а также с учетом строительства моста через Ушайку с выходом на направление к Академгородку. Однако мэрия города не рассматривает вариант строительства данной дороги. Проектная документация в мэрии города отсутствует.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?