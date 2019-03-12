Расширение Степановки или новая дорога: депутаты обсудили транспортную доступность Томска

В думе Томска обсудили проблему загруженности Степановского переезда. Документация для реконструкции переезда на Степановке разрабатывается с 2015 года, однако проект экспертизу так и не прошел. Депутаты, в свою очередь, уверены — реконструкция не решит всей проблемы и предлагают рассмотреть вариант строительства новой дороги по улице Ломоносова.

Реконструкция Степановского переезда предусматривала разделение проезжей части на две двухполосные дороги в оба направления с организацией между ними разделительной полосы. Строительство пешеходных дорожек по обеим сторонам дороги. Приведение в нормативное состояние оборудования, установку автоматических шлагбаумов, укладку резинового покрытия, реконструкцию здания дежурного. Кроме этого, предусмотрен ремонт наружного освещения, водоотводных сооружений и перенос подземных коммуникаций.





Проект разрабатывала компания «Желдорпроект». Планировалось, что проект реконструкции Степановского переезда будет готов к 1 декабря 2018 года, но проект не прошел госэкспертизу, получил отрицательное экспертное заключение и был отправлен на доработку. Поэтому в 2019 году работ на переезде не будет. Изначально планировалось выделить на проведение работ 510 млн рублей.





«Основные замечание, которые повлекли за собой отрицательное заключение, — это несогласованность сетей с ресурсоснабжающами организациями, — рассказывает и.о. заммэра по капитальному строительству Александр Суходолов. — Закон запрещает за бюджетные деньги переустраивать сети, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Был проведен анализ, данное замечание мы устранили. Однако при устранении замечаний экспертов мы начали вносить изменения в проектную документацию, и началась цепная реакция. Например, надо было изменить ширину тротуара, это повлекло изменение ширины проезжей части, и пошла цепная реакция, что стало итогом выхода за границы проекта планировки территории. Третий блок связан с несоответствием в техническом задании, которое мы, как заказчик, со своей стороны устранили».





Нерешенным остается вопрос с изменением проекта планировки территории.





«Если нам удается вместе с подрядной организацией убедить экспертизу, что корректировка проекта планировки территории не нужна, то подрядчик заново подает заявление на прохождение госэкспертизы и через 90 дней мы получим итог. Если Главкгоскэспертиза не принимает наши доводы, то мы будем обязаны внести корректировки в проект планировки территории, что потребует дополнительного времени», — отмечает Суходолов.





По его словам, в случае согласования проекта закрытие переезда планируется на три месяца. Но работы, скорее всего, будут идти быстрее, поэтому фактически движение будет ограничено на два-полтора месяца.

