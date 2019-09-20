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20 сентября,
2019
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Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пожар произошел в расселенном доме по адресу улица Красноармейская, 37. Сейчас движение перекрыто, на месте работают пожарные. 

Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено

По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома поступило в 18.12. В настоящий момент на месте работают семь единиц техники и 28 человек. Площадь пожара составляет 120 кв. м.

Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено
Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено
Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено
Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено
Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено
Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено
Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено
Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено

По словам очевидцев, пожарные жаловались на низкий напор воды в гидрантах. В МЧС подчеркнули, что никаких проблем с водоснабжением нет. Как отмечают в ведомстве, информация о пострадавших пока не поступала. 


«Изначально в ходе тушения поступила информация, что в доме могли остаться двое человек без определенного места жительства, информация не подтвердилась. Люди находились в другом месте», — говорится в сообщении МЧС.


Сотрудники МЧС перекрыли движение по Красноармейской. Также затруднено движение по пр. Фрунзе. По данным сервиса «Яндекс-Пробки», скорость автомобилей в этом районе не превышает семи километров в час.


Добавим, данный дом планировали сносить из-за проведения работ по благоустройству улицы. 

Пожар локализован в 18.58.  Сейчас идет проливка здания.

Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено
Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено
Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено

В 21.28 пожар ликвидирован.

Расселенный деревянный дом горит в центре Томска. Обновлено

Фото: пресс-служба регионального МЧС

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