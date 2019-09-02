Распахнула двери: школа № 53, в которой в прошлом году обвалился потолок, открылась после ремонта

Напомним, в феврале 2018 года во время урока биологии в школе № 53 обвалилась часть потолочного покрытия. Детям засыпало штукатуркой глаза, а некоторым даже пришлось обратиться к врачу. Класс, где упала часть отделочного слоя, был закрыт, учеников перевели в другие кабинеты для занятий. До этого случая учреждению несколько раз отказывали в проведении капремонта, а в октябре 2018 года мэрия выделила на эти нужды 183 миллиона рублей.



С декабря 2018 года в здании заменили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, установлена автоматическая система вентиляции, отремонтированы кровля и фасад.





Строители расширили лестничные пролеты и перенесли вход здания в центральную часть, что позволило создать просторный холл и оборудовать отдельные гардеробы для младшей школы и старшеклассников. На пришкольной территории снесли аварийные деревья, заасфальтировали дорожки, установили спортивные тренажеры, оборудовали футбольное поле с беговыми дорожками, отремонтировали покрытие баскетбольной площадки. Для безопасности школьников по периметру здания и внутри него установили 45 видеокамер.