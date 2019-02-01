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01 февраля,
2019
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Расходы россиян на ЖКХ растут быстрее инфляции

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Средний чек за услуги ЖКХ в 2018 году вырос на 7%, достигнув 2968 рублей. При этом инфляция в прошлом году составила 4,3%, а тарифы ЖКХ 1 июля 2018-го были проиндексированы на 4%. То есть средний чек за коммуналку превышает темп инфляции на три процента.

Расходы россиян на ЖКХ растут быстрее инфляции

По данным банков, принимающих платежи за коммуналку, самый большой чек у жителей северных регионов. Например, в ЯНАО, на Камчатке и в Магаданской области жители платят за коммунальные услуги в среднем 8-10 тысяч рублей. В 2,3 тысячи рублей обходится оплата ЖКХ жителям южных районов — Краснодару, Астрахани и другим.


Некоторые граждане платят за коммунальные услуги с опозданием, поэтому в результате средний чек может быть больше, пишут «Известия». Например, из-за начисленных пеней. Также размер платежа способен вырасти по такой технической причине, как смена банка для оплаты коммунальных услуг. 


В 2019 году тарифы на ЖКХ изменятся дважды: в январе и в июле. В правительстве это решение объясняют снижением нагрузки на граждан. Рост тарифов в начале зимы в Томске составил в среднем 1,6%. В целом общий рост тарифов не должен превышать уровень целевой инфляции, то есть 4%.


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