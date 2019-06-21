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21 июня,
2019
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Рафтер из Томска стал серебряным призером чемпионата мира

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Спортсмен из рафт-команды «Томск — Одиссей» Алексей Широков завоевал бронзу в составе сборной России на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Рафтер из Томска стал серебряным призером чемпионата мира
Фото: администрация Томска

Первый чемпионат мира по рафтингу по версии Всемирной федерации рафтинга прошел в турецком городе Тунджели. На соревнованиях поборолись 24 команды из 18 стран. Команда России выступала в категории R-4 (рафт-экипаж из четырех человек) и завоевала бронзовые медали. В слаломе, плавании на скорость, российские спортсмены стали вторыми.  

Соревнования отличались сложностью порогов, — цитирует пресс-служба администрации спортсмена Алексея Широкова. — Чтобы пройти их, нужна большая концентрация. Было непросто, к тому же зрители приходили посмотреть на соревнования тысячами. Зато я почувствовал на себе энергию болельщиков, это для меня новые эмоции и ощущения.

Алексей Широков крайний справа
Алексей Широков крайний справа
Фото: администрация Томска

В ближайшее время на международной арене выступит еще один томский рафтер — мастер спорта Александр Сондор. Он выступит на первенстве Европы и на первенстве мира в Польше.


Рафтинг — спортивный сплав по горным рекам или искусственным гребным каналам на 6-, 4- и 2-местных надувных лодках (рафтах). Как вид спорта рафтинг внесли во Всероссийский реестр видов спорта в 2003 году. Версия WRF — Олимпийский формат рафтинга, опирающийся на развитие категории R-4. В основном проводящей соревнования на слаломных каналах. 

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