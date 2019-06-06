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06 июня,
2019
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Работники «Зимней вишни»: о технике пожарной безопасности не рассказывали

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Повар кофейни ООО «Зимняя вишня» во время дачи показаний на суде по делу о пожаре в торговом центре рассказала, что не знала, где в здании находятся эвакуационные выходы, а о технике пожарной безопасности сотрудники расписывались не читая документы. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Работники «Зимней вишни»: о технике пожарной безопасности не рассказывали

Надежда Волкова работала поваром в кофейне на четвертом этаже с сентября 2016 года. Она призналась, что не знала, где находятся эвакуационные выходы. О технике пожарной безопасности ей также не рассказывали – она только расписалась в специальном журнале. Женщина сказала, что не помнит, были ли в здании планы эвакуации или противопожарные инструктажи.


Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра. 


Суд по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 16 мая. Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.

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