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02 февраля,
2019
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Рабочий травмирован на ЛПК, который принадлежит китайцам

ТВ2
ТВ2
22 часа назад

Рабочий получил тяжелые травмы при падении бревен на промплощадке Асиновского ЛПК, сообщает пресс-служба регионального СКР. Данное лесопромышленное предприятие находится под управлением китайской компании «Рускитинвест».

Рабочий травмирован на ЛПК, который принадлежит китайцам

По информации ведомства,  27 января в городе Асино в помещении производственного цеха ООО «Асиновская лесопромышленность»  на 42-летнего рабочего предприятия упали бревна. Пострадавший госпитализирован.


Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкий вред здоровью».


По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Асиновская промышленность» специализируется на производстве листов для облицовки, шпона для фанеры. Компания находится под управлением АО «Рускитинвест», эксплуатирующего Асиновский ЛПК. Согласно последней имеющейся отчетности за 2017 год, в ООО «Асиновская промышленность» работают 197 человек.

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