Рабочий травмирован на ЛПК, который принадлежит китайцам

Рабочий получил тяжелые травмы при падении бревен на промплощадке Асиновского ЛПК, сообщает пресс-служба регионального СКР. Данное лесопромышленное предприятие находится под управлением китайской компании «Рускитинвест».

По информации ведомства, 27 января в городе Асино в помещении производственного цеха ООО «Асиновская лесопромышленность» на 42-летнего рабочего предприятия упали бревна. Пострадавший госпитализирован.







Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкий вред здоровью».





По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Асиновская промышленность» специализируется на производстве листов для облицовки, шпона для фанеры. Компания находится под управлением АО «Рускитинвест», эксплуатирующего Асиновский ЛПК. Согласно последней имеющейся отчетности за 2017 год, в ООО «Асиновская промышленность» работают 197 человек.