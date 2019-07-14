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14 июля,
2019
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Рабочий календарь: как томичи будут отдыхать в 2020 году

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Информацию об этом опубликовали в социальной сети «Вконтакте». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.


Томичи будут отдыхать восемь дней на Новый год. Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая.


Три дня на День защитника Отечества и три дня в связи с Международным женским днем.


Кроме того, томичей ждут длинные майские праздники, а также три выходных дня с 12 по 14 июня на День России. 4 ноября (День народного единства) также будет выходным для томичей.

Рабочий календарь: как томичи будут отдыхать в 2020 году
Фото: Правительство РФ
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