Рабочие переложат просевшую плитку на Красноармейской
На улице Красноармейской, которую благоустраивают в рамках губернаторской программы, просела плитка. Рабочие должны оперативно устранить проблему, прокомментировала ТВ2 заместитель руководителя Центра развития городской среды Томской области Римма Пак. Провалы произошли в нескольких местах из-за некачественного ремонта телекоммуникационных колодцев.
Благоустройство улицы Красноармейской выполняется в рамках губернаторской программы «Наш Томск». Финансирование составило 100 млн рублей, деньги выделялись из областного бюджета. В рамках благоустройства на улице переложили плитку, установили новое освещение, снесли аварийные дома, высадили деревья.
По словам мэра города Ивана Кляйна, благоустроительные работы на улице должны завершиться до 15 ноября.
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