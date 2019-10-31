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31 октября,
2019
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Рабочие переложат просевшую плитку на Красноармейской

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

На улице Красноармейской, которую благоустраивают в рамках губернаторской программы, просела плитка. Рабочие должны оперативно устранить проблему, прокомментировала ТВ2 заместитель руководителя Центра развития городской среды Томской области Римма Пак. Провалы произошли в нескольких местах из-за некачественного ремонта телекоммуникационных колодцев.

Рабочие переложат просевшую плитку на Красноармейской

Благоустройство улицы Красноармейской выполняется в рамках губернаторской программы «Наш Томск». Финансирование составило 100 млн рублей, деньги выделялись из областного бюджета. В рамках благоустройства на улице переложили плитку, установили новое освещение, снесли аварийные дома, высадили деревья.


По словам мэра города Ивана Кляйна, благоустроительные работы на улице должны завершиться до 15 ноября. 

Рабочие переложат просевшую плитку на Красноармейской
Рабочие переложат просевшую плитку на Красноармейской
Рабочие переложат просевшую плитку на Красноармейской
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