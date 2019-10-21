Пятый географический диктант пройдет в Томской области

В воскресенье, 27 октября, в 12.00 состоится пятый географический диктант. Масштабная акция Русского географического общества пройдет в регионе на десяти площадках.

Диктант составляется в четырех вариантах. Один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для проведения диктанта онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru и один демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках — русском и английском.



В каждом варианте 40 вопросов, разделенных на две части, которые отличаются по степени сложности. Первая часть состоит из 10 вопросов и составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.



Впервые географический диктант прошел в 2015 году. Его цель — популяризация географических знаний. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира, а приветствие его участникам направил с орбиты Международной космической станции российский космонавт Сергей Прокопьев. За четыре года проведения диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.





Площадки в Томске:

1. Пр. Ленина 34а, Научная библиотека ТГУ (предварительная регистрация по ссылке)

2. Пр. Комсомольский, 75, ТГПУ

3. Ул. Пирогова, 10, ОГБУ ДПО «ТОИПКРО»



Площадки в Томской области:

1. Стрежевой, ул. Мира, 9; Центральная библиотека (МБУК «МСК»)

2. Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, 32, МАОУ СОШ № 1

3. Колпашево, ул. Трактовая, 4, МБОУ «Озеренская СОШ»

4. Шингинское месторождение, ООО «Газпромнефть-Восток» (НГДП-4)

5. Верхнекетский район, п.г.т. Белый Яр, ул. Ленина, 6, МАОУ «Белоярская средняя школа № 2»

6. Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7, МБОУ ООШ п. Новый

7. Кожевниковский район, ул. Школьная, 1, Батуринская основная общеобразовательная школа