Пятерых томичей обвиняют в контрабанде леса в Узбекистан на 400 млн рублей

Дело о контрабанде леса в Узбекистан на 400 млн рублей возбудили в Томской области, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте. В число обвиняемых попали глава лесничества и гражданин Узбекистана.

Следствие считает, что в 2018 году в поселке Белый Яр обвиняемые решили вырубить лес на территории Верхнекетского лесничества под видом санитарной рубки. Один из фигурантов выбрал известные ему участки и вместе с главой Верхнекетского лесничества определил границы рубки.





В мае-ноябре главный лесничий Верхнекетского лесничества составил пять фиктивных актов обследования леса. Благодаря этим документам обвиняемые смогли вырубить лес. По данным на сайте обладминистрации, Верхнекетское лесничество возглавляет Вячеслав Буданов.