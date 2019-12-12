Пятерых томичей обвиняют в контрабанде леса в Узбекистан на 400 млн рублей

Дело о контрабанде леса в Узбекистан на 400 млн рублей возбудили в Томской области, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте. В число обвиняемых попали глава лесничества и гражданин Узбекистана.
Следствие считает, что в 2018 году в поселке Белый Яр обвиняемые решили вырубить лес на территории Верхнекетского лесничества под видом санитарной рубки. Один из фигурантов выбрал известные ему участки и вместе с главой Верхнекетского лесничества определил границы рубки.
В мае-ноябре главный лесничий Верхнекетского лесничества составил пять фиктивных актов обследования леса. Благодаря этим документам обвиняемые смогли вырубить лес. По данным на сайте обладминистрации, Верхнекетское лесничество возглавляет Вячеслав Буданов.
Лес, по версии следствия, вывозили в страны Евразийского экономического сообщества. В СК «Тайге.инфо» уточнили, что известные сейчас эпизоды касаются контрабанды древесины в Узбекистан.
В декабре правоохранители задержали пятерых подозреваемых. Троих поместили в СИЗО, двоих отправили под домашний арест. Дело возбуждено по статье «контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой», фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
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