Пятеро воспитанников Колпашевского кадетского корпуса попали в больницу с отравлением

Десять воспитанников Колпашевского кадетского корпуса обратились за медпомощью с симптомами отравления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Пятеро из них попали в больницу.

Зафиксировано ухудшение общего состояния здоровья у 10 детей, — говорится в сообщении. — На амбулаторном лечении находится 5 детей, госпитализировано в инфекционное отделение ОГАУЗ «Колпашевская РБ» 5 детей.

По информации ТАСС, состояние госпитализированных кадетов оценивается как удовлетворительное. Собеседник издания отмечает, что информация об отравлении поступила после обеда. Сейчас в здании кадетского корпуса проводятся профилактические мероприятия. Анализы пострадавших направили в Томск для установления точного диагноза.





Следственный комитет региона начал проверку после публикаций об отравлении в СМИ. В ведомстве утверждают, что кадетов госпитализировали с диагнозом «острый гастроэнтерит неуточненной этиологии». Возраст отравившихся — от 14 до 18 лет.





В 2017 году Агентство новостей ТВ2 рассказывало о голодовке воспитанников Томского кадетского корпуса. Тогда кадеты отказались от еды из-за опарышей в каше.





После публикации ТВ2 вечером этого же дня в кадетском корпусе прошло собрание родителей с участием начальника областного департамента общего образования Ирины Грабцевич. После собрания директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков признал, что не справился с работой, и написал заявление об увольнении.





Затем Роспотребнадзор обнаружил три вида насекомых в рисе, изъятом в Томском кадетском корпусе, а прокуратура выявила, что у кадетов не было туалетной бумаги.