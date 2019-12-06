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06 декабря,
2019
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Новости

Пятеро воспитанников Колпашевского кадетского корпуса попали в больницу с отравлением

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Десять воспитанников Колпашевского кадетского корпуса обратились за медпомощью с симптомами отравления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Пятеро из них попали в больницу.

Пятеро воспитанников Колпашевского кадетского корпуса попали в больницу с отравлением

Зафиксировано ухудшение общего состояния здоровья у 10 детей, — говорится в сообщении. — На амбулаторном лечении находится 5 детей, госпитализировано в инфекционное отделение ОГАУЗ «Колпашевская РБ» 5 детей.

По информации ТАСС, состояние госпитализированных кадетов оценивается как удовлетворительное. Собеседник издания отмечает, что информация об отравлении поступила после обеда. Сейчас в здании кадетского корпуса проводятся профилактические мероприятия. Анализы пострадавших направили в Томск для установления точного диагноза. 


Следственный комитет региона начал проверку после публикаций об отравлении в СМИ. В ведомстве утверждают, что кадетов госпитализировали с диагнозом «острый гастроэнтерит неуточненной этиологии». Возраст отравившихся — от 14 до 18 лет.


В 2017 году Агентство новостей ТВ2 рассказывало о голодовке воспитанников Томского кадетского корпуса. Тогда кадеты отказались от еды из-за опарышей в каше.


После публикации ТВ2 вечером этого же дня в кадетском корпусе прошло собрание родителей с участием начальника областного департамента общего образования Ирины Грабцевич. После собрания директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков признал, что не справился с работой, и написал заявление об увольнении.


Затем Роспотребнадзор обнаружил три вида насекомых в рисе, изъятом в Томском кадетском корпусе, а прокуратура выявила, что у кадетов не было туалетной бумаги. 

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