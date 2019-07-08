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08 июля,
2019
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Пятеро детей утонули в Томской области с начала купального сезона

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

С начала купального сезона в Томской области утонули пятеро детей от 7 до 16 лет, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Причиной гибели детей стало купание в неположенном месте, отсутствие контроля со стороны взрослых и неумение плавать.

Пятеро детей утонули в Томской области с начала купального сезона

Четверо из погибших детей утонули в районах области: Кожевниковском, Тегульдетском, Верхнекетском и Асиновском районах. Последний случай произошел в черте города Томска.

Взрослые обязаны объяснить детям элементарные правила пребывания в открытой воде — нельзя шалить, подавать ложной сигналы о помощи, — рекомендует главный педиатр облаздрава Светлана Рубейкина. — Дети могут утонуть менее чем за две минуты, даже в небольшом количестве воды, поэтому нужно закрывать колодцы, любые емкости c водой на дачах и та территории частных домов. Дети должны быть очень осторожны при купании, поскольку они могут получить асфиксию от спазмов или судорогу.

Медики призывают учить детей плавать с раннего возраста и объяснять им правила поведения на воде. Начинать купаться врачи рекомендуют в безветренную погоду при температуре воды не ниже +18ºС.


Не стоит плавать без перерыва дольше 10-15 минут, а перед заплывом лучше обтереть тело водой. Также опасно нырять в неизвестных водоемах и в местах, где расположены запрещающие знаки.


29 июня на частном пляже озера Рожневое под Томском отдыхающие спасли тонущую девочку. Спасателей на посту в этот момент не оказалось.

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