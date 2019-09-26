Пятеро человек провалились в «раскопки» за время ремонтной кампании

Об этом сообщили представители компании «ТомскРТС» на пресс-конференции.





По словам представителей «ТомскРТС», трое из пяти упавших были пьяны. После каждого подобного случая, по словам гендиректора Сергея Панасюка, специалисты реагировали и старались сделать ограждения вокруг раскопок более заметными визуально.





Ранее мы сообщали, что томичка Ольга Сотникова, жительница дома на улице Льва Толстого, 46, упала в яму с горячей водой, которую выкопали для ремонта сетей сотрудники «ТомскРТС». Яма была огорожена ленточками, но в ночное время их не было видно. Тогда компания выступила с официальным заявлением, что работы выполняются в соответствии с требованиями безопасности, а участок сетей был отключен от горячего водоснабжения. Место раскопок было огорожено, а целостность ограждения не нарушена, поэтому нет подтверждений падения человека в яму.





Ранее мэр Томска Иван Кляйн давал поручение сотрудникам «ТомскРТС» о необходимости рассмотреть возможности установки надежных ограждений вокруг раскопок.





Также 10 сентября на перекрестке улиц Герцена и Гоголя автомобиль наполовину провалился в яму от ремонта сетей.