Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

По итогам 2018 года 18,3 % россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Согласно данным, в опросе участвовали 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. Результаты исследования показали, что по итогам прошедшего года у 62,5 % россиян зарплаты не изменились. При этом доход вырос у 19,2 % граждан, говорится в исследовании. Отмечается, что 41,4 % опрошенных заявили об увеличении трудовой нагрузки, у 52 % респондентов она осталась на прежнем уровне, у 6,6 % снизилась.





При этом данные РАНХиГС с официальными цифрами Росстата об увеличении заработка на 9,4 % по итогам года в среднем по стране расходятся. В частности, согласно данным Росстата, средняя зарплата в марте 2019 года составила 46,3 тыс. рублей. В 2018 году этот показатель достиг 42,3 тыс. рублей. Отсюда следует, что заработок россиян в 2019 году вырос на 9,4 %, говорится в исследовании.





Ранее сообщалось, что Томская область не выполнила майские указы Путина по увеличению зарплат. При этом власти региона говорили, что майские указы выполнены в полном объеме. Так, майские указы Путина о повышении зарплат бюджетников выполнены в 16 регионах из 85, ранее выяснил РБК. В частности, указания были выполнены во Владимирской, Ленинградской, Пензенской, Брянской, Тамбовской, Вологодской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Новосибирской, Тюменской областях, а также в Ставропольском и Алтайском крае, Татарстане, Чувашии и в Бурятии.