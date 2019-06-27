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27 июня,
2019
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Пять томичей выступят на Чемпионате Европы по подводному спорту в Греции

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

27 июня начались заплывы в рамках XXVII чемпионата Европы по подводному спорту. Соревнования проходят в греческом городе Яннина. В состав сборной России вошли пятеро томичей: Дмитрий Журман, Виктория Парцахашвили, Мария Надеина, Алена Паршина, Татьяна Причинина. В тренерском штабе команды — Александр Шумков и Юлия Поздеева. В статусе судьи чемпионата выступит Григорий Шумков.

Пять томичей выступят на Чемпионате Европы по подводному спорту в Греции

Представители Федерации подводного спорта Томской области будут выступать в следующих дисциплинах: плаванье в ластах на 50, 100, 200, 400 метров и эстафеты 4*50, 4*100, 4*200. Заплывы проходят с 27 по 30 июня 2019 года. Соревнования марафонцев пройдут 1 июля в акватории озера Памвотис.


Прямая трансляция заплывов 


Результаты в режиме онлайн

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