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31 октября,
2019
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Пять человек, пострадавших в ДТП, остаются в больницах Томска

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В больницах Томска остаются 5 человек, пострадавших в ДТП на проспекте Мира, сообщает облздрав. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.


Напомним, ДТП произошло на перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии, где столкнулись три транспортных средства: автомобиль Урал, маршрутный автобус ПАЗ и автомобиль Nissan. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, затем их количество увеличилось до 16. 


По факту ДТП СКР начал проверку.

Пять человек, пострадавших в ДТП, остаются в больницах Томска

В травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи госпитализированы четыре женщины. Состояние двух врачи оценивают как средней степени тяжести, еще двух — ближе к удовлетворительному.


Еще одна женщина госпитализирована в травматологическое отделение Томской ОКБ в состоянии средней степени тяжести.


Медицинская помощь потребовалась семнадцати томичам, пострадавшим вчера в аварии на проспекте Мира. Два человека от госпитализации отказались на месте ДТП. Десять человек, в том числе ребенок и подросток, после осмотра медиками в стационарах были направлены на амбулаторное лечение, в госпитализации они не нуждались.

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