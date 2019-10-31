Пять человек, пострадавших в ДТП, остаются в больницах Томска

В больницах Томска остаются 5 человек, пострадавших в ДТП на проспекте Мира, сообщает облздрав. Пациентов в тяжелом состоянии среди них нет.





Напомним, ДТП произошло на перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии, где столкнулись три транспортных средства: автомобиль Урал, маршрутный автобус ПАЗ и автомобиль Nissan. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, затем их количество увеличилось до 16.





По факту ДТП СКР начал проверку.

