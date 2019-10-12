Новости
Пять человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Бурятии
4 часа назад
Пять человек, в том числе двое детей, погибли ночью в результате пожара в поселке Саган-Нур, сообщают в ГУ МЧС по Республике Бурятия.
По прибытию пожарных наблюдалось сильное задымление в квартире, расположенной на пятом этаже. К этому времени 22 человека, проживающие в доме, эвакуировались самостоятельно. При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей. К сожалению, проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, — сообщают в ГУ МЧС России региона.
В ведомстве отметили, что в 01:39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 квадратных метра. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали аварийный режим работы электрооборудования.
Сотрудники МЧС выясняют причины произошедшего.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?