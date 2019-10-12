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12 октября,
2019
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Пять человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Бурятии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Пять человек, в том числе двое детей, погибли ночью в результате пожара в поселке Саган-Нур, сообщают в ГУ МЧС по Республике Бурятия. 

Пять человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Бурятии
Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия

По прибытию пожарных наблюдалось сильное задымление в квартире, расположенной на пятом этаже. К этому времени 22 человека, проживающие в доме, эвакуировались самостоятельно. При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей. К сожалению, проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, — сообщают в ГУ МЧС России региона.

В ведомстве отметили, что в 01:39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 квадратных метра. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали аварийный режим работы электрооборудования.


Сотрудники МЧС выясняют причины произошедшего.

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