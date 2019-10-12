Пять человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Бурятии

По прибытию пожарных наблюдалось сильное задымление в квартире, расположенной на пятом этаже. К этому времени 22 человека, проживающие в доме, эвакуировались самостоятельно. При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей. К сожалению, проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, — сообщают в ГУ МЧС России региона.