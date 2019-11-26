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26 ноября,
2019
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Путин призвал «терзать и трясти» чиновников для решения проблем в регионах

ТВ2
ТВ2
21 час назад

Президент РФ Владимир Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений.

Путин призвал «терзать и трясти» чиновников для решения проблем в регионах
Фото: tomsk.er.ru

«Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать такие вопросы, добиваться справедливости», — сказал Путин на съезде партии.


Президент отметил, что у единороссов и их сторонников «нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность».


Добавим, что в ходе съезда Дмитрий Медведев заявил о создании правозащитного центра в «Единой России». А с 25 ноября по 1 декабря в партии стартует прием обращений. Томичи могут задать свои вопросы лично, а также впервые через скайп и ватсап.

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