Путин призвал «терзать и трясти» чиновников для решения проблем в регионах

«Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать такие вопросы, добиваться справедливости», — сказал Путин на съезде партии.





Президент отметил, что у единороссов и их сторонников «нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность».





Добавим, что в ходе съезда Дмитрий Медведев заявил о создании правозащитного центра в «Единой России». А с 25 ноября по 1 декабря в партии стартует прием обращений. Томичи могут задать свои вопросы лично, а также впервые через скайп и ватсап.