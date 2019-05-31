Путин присвоил томскому аэропорту имя Николая Камова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более чем 40 аэропортам страны. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в Томске лидером голосования по проекту «Великие имена России» стал авиаконструктор Николай Камов. Он обошел с незначительным отрывом в 285 голосов долго лидировавшего космонавта Николая Рукавишникова (41 % — 28 460 голосов). Несогласные с переименованием аэропорта томичи создали на платформе Change.org петицию, которая призывала не присваивать международному аэропорту города Томска «Богашево» иное название.