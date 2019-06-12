Путин присвоил главе регионального управления СКР звание генерал-майора юстиции
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции руководителю СКР по Томской области Андрею Щукину. Информация опубликована на официальном сайте Следственного комитета.
«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации: <…> генерал-майора юстиции Щукину Андрею Викторовичу», — в частности, сказано в указе президента.
Полковник юстиции Андрей Щукин назначен новым руководителем следственного управления СКР по Томской области в июне 2018 года. Начальника ведомства перевели на работу в Томск из соседней Новосибирской области.
Напомним, Андрей Щукин работал первым замом главы управления СКР по Новосибирской области. СМИ прочили его назначение начальником управления сразу после того, как в томском управлении оказалась вакантной должность руководителя. Предыдущий руководитель СУ СКР по Томской области Владимир Литвиненко уволился из ведомства в январе 2018 года. Он ушел на пенсию. Приказ главы Следственного комитета РФ об освобождении Литвиненко от должности был подписан 17 января 2018 года.
Справка. Андрей Щукин в 1992 году окончил Новосибирский юридический факультет Томского государственного университета по специальности «правоведение». Служил в органах прокуратуры, где расследовал дела, связанные с оборотом наркотиков, курировал расследование особо важных дел.
В следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Новосибирской области работал с 07.09.2007 в должности заместителя руководителя управления.
С 15.01.2011 продолжил службу в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в должности заместителя руководителя управления, в замещаемой должности – с 07.12.2012.
Награжден медалью «За заслуги», медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, почетной грамотой. Также награжден юбилейной медалью Следственного комитета Российской Федерации «300 лет первой следственной канцелярии России».
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