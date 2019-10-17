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17 октября,
2019
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Новости

Путин предложил исследовать поведение молодежи в интернете

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории. Об этом пишет РБК, ссылаясь на соответствующий документ, опубликованный на сайте Кремля.

Путин предложил исследовать поведение молодежи в интернете

В поручении, доклад по итогам которого президент рассчитывает получить до 1 декабря, целью опросов называется «повышение уровня информированности органов государственной власти о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».


В этом же документе также поручается создать на базе некоммерческой организации координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, и его распространения в интернете.


В мае этого года стало известно, что одним из ключевых показателей эффективности управлений внутриполитического блока администрации президента стало повышение доли активной патриотически настроенной молодежи. Близкий к Кремлю собеседник РБК объяснял это «необходимостью закладывать будущее страны», а также тем, что подростки являются будущими избирателями.


В начале сентября, комментируя протестные акции, Путин заявил, что молодежь имеет право на выражение своего мнения. «Иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власти», - сказал президент. При этом он заметил, что обязанность власти - сделать все, чтобы у молодежи была возможность «найти свое место».

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