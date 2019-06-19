Путин получил максимальный балл за три ЕГЭ в Томской области

Выпускник Александр Путин набрал максимальный балл ЕГЭ по трем предметам. Он сдавал русский язык, математику и физику.

Александр Путин — выпускник МБОУ «Северская гимназия». Лауреат премии Законодательной Думы Томской области 2017 года, кандидат в мастера спорта по полиатлону, призер Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля ГТО и Всероссийских президентских спортивных игр, обладатель золотого значка ГТО.



Он неоднократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, математике, русскому языку; призер и победитель различных перечневых и отраслевых олимпиад по математике и физике.



«Трудолюбив, обязателен, скромен. Девиз Александра: «Человек может добиться в жизни всего, но для этого необходимо ежедневно упорно трудиться и много работать», — сообщается на сайте Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования.