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19 июня,
2019
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Путин получил максимальный балл за три ЕГЭ в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Выпускник Александр Путин набрал максимальный балл ЕГЭ по трем предметам. Он сдавал русский язык, математику и физику. 

Александр Путин — выпускник МБОУ «Северская гимназия». Лауреат премии Законодательной Думы Томской области 2017 года, кандидат в мастера спорта по полиатлону, призер Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля ГТО и Всероссийских президентских спортивных игр, обладатель золотого значка ГТО.


Он неоднократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, математике, русскому языку; призер и победитель различных перечневых и отраслевых олимпиад по математике и физике.


«Трудолюбив, обязателен, скромен. Девиз Александра: «Человек может добиться в жизни всего, но для этого необходимо ежедневно упорно трудиться и много работать», — сообщается на сайте Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Путин получил максимальный балл за три ЕГЭ в Томской области
Фото: личная страница Александра ВКонтакте
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