Путин назвал «фокусами» манипуляции с зарплатами врачей

На прошедшем совещании по вопросу модернизации здравоохранения президент РФ Владимир Путин призвал не допускать фокусов с зарплатами медработников. Глава Минздрава Вероника Скворцова признала проблему, но заявила, что решить ее удастся не раньше 2020 года.





По словам главы Минздрава, только 10 регионов достигли целевых показателей, а именно: оклад в зарплате врачей должен составлять не менее 55 % с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указах президента.





Путин заявил: «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы вот этого фокуса не произошло».





Только вот этот фокус уже произошел с томской медициной. И об этом мы писали в материале «Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов».