Путин назвал «фокусами» манипуляции с зарплатами врачей

На прошедшем совещании по вопросу модернизации здравоохранения президент РФ Владимир Путин призвал не допускать фокусов с зарплатами медработников. Глава Минздрава Вероника Скворцова признала проблему, но заявила, что решить ее удастся не раньше 2020 года.
По словам главы Минздрава, только 10 регионов достигли целевых показателей, а именно: оклад в зарплате врачей должен составлять не менее 55 % с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указах президента.
Путин заявил: «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, чтобы вот этого фокуса не произошло».
Только вот этот фокус уже произошел с томской медициной. И об этом мы писали в материале «Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов».
Министр признала, что проблема с манипуляциями доли оклада и других выплат и компенсаций медикам действительно существует. Чтобы ее решить, необходимо «актуализировать составы профессиональных квалификационных групп должностей медицинских работников и сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе». «Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости, соответственно, при оплате и оклада, и стимулирующих выплат», – заключила Скворцова.
Ранее глава Минздрава во время прямой линии заявила, что система оплаты труда медицинских работников настолько несовершенна, что зарплаты врачей на равных должностях могут отличаться в 7-9 раз. Молодые медики, не имеющие дополнительных надбавок из-за отсутствия степеней и категорий, устраиваясь на работу, получают очень маленькую зарплату – порядка 15 тысяч рублей.
Проблема в области здравоохранения стала очевидной в последнее время, когда сразу в нескольких регионах России врачи и целые медицинские коллективы стали массово увольняться или объявлять итальянские забастовки.
Например, уволились врачи-неонатологи в Перми.
И уволилась часть коллектива, в том числе ведущие врачи-онкологи, из Московского НИИ им. Блохина.