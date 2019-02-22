Путин дал Жвачкину срок до лета на решение вопроса о границах исторического поселения
Владимир Путин поручил руководству Томской области провести мероприятия для обеспечения сохранности объектов культуры, сообщается в документе на сайте Кремля.
«Администрации Томской области совместно с Минкультуры России обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации города Томска как исторического поселения федерального значения», — говорится в поручении президента.
Отчитаться о проделанной работе ответственные губернатор Томской области Сергей Жвачкин и министр культуры Владимир Мединский должны до 31 мая 2019 года.
Напомним, проблема с границами исторического поселения Томска обнаружилась в 2016 году, когда губернатор Сергей Жвачкин решил реализовать в Томске «надчеловеческий проект» «Томские набережные». При разработке этого проекта проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения федерального значения, который был присвоен городу еще в далеком 1990 году. Статус присвоен был, а границы исторического поселения определены не были.
Администрация Томска решила восполнить этот пробел и провела конкурс на разработку проекта границ исторического поселения Томска. Его выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы, субподрядчиком стала фирма из Вологды ООО «Валбэк-Ру». Сдать проект они должны были, по условиям контракта, в 2016 году. Однако мэрии границы, которые определила независимая фирма, не понравились, так как они, по мнению мэра Ивана Кляйна, могут помешать развитию города.
Подрядчик не согласился с решением суда и подал апелляцию с требованием провести экспертизу проделанной работы. Ее провел московский «Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства» и выяснил, что ЦНРПМ и ООО «Валбэк-Ру» границы исторического поселения Томска определили правильно. В интересах исторического наследия.
В свою очередь областная власть считает, что с подрядчиком нужно рассчитаться, а работу поручить томскому подрядчику — «Сибирскому институту спецпроектреставрации».
Скандал с определением границ исторического поселения Томска докатился до Кремля. Об этой проблеме председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов рассказал на Совете по культуре и искусству при президенте Российской Федерации.
Добавим, настоящее время спор между мэрией и авторами проекта границ исторического поселения Томска из Москвы и Вологды рассматривает 7 арбитражный апелляционный суд.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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