Путин дал Жвачкину срок до лета на решение вопроса о границах исторического поселения

Отчитаться о проделанной работе ответственные губернатор Томской области Сергей Жвачкин и министр культуры Владимир Мединский должны до 31 мая 2019 года.





Напомним, проблема с границами исторического поселения Томска обнаружилась в 2016 году, когда губернатор Сергей Жвачкин решил реализовать в Томске «надчеловеческий проект» «Томские набережные». При разработке этого проекта проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения федерального значения, который был присвоен городу еще в далеком 1990 году. Статус присвоен был, а границы исторического поселения определены не были.





Администрация Томска решила восполнить этот пробел и провела конкурс на разработку проекта границ исторического поселения Томска. Его выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы, субподрядчиком стала фирма из Вологды ООО «Валбэк-Ру». Сдать проект они должны были, по условиям контракта, в 2016 году. Однако мэрии границы, которые определила независимая фирма, не понравились, так как они, по мнению мэра Ивана Кляйна, могут помешать развитию города. ​

