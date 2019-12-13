Путешественник, который отправился в кругосветку пешком, добрался до Томска

«В Томске необычная красивая архитектура. Правда, я не первый раз в вашем городе. Учился в Новосибирске и был проездом», — прокомментировал ТВ2 Шангин. ​

Свое путешествие он начал в мае — вышел из Читы совсем без денег. Он уже прошел Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово. В день путешественник проходит по 20-30 километров.





«У каждого города своя изюминка — архитектура, климат. Однако не скажу, что люди сильно отличаются», — говорит Антон.





Он подчеркивает, что намного интереснее события, которые пережил. Так, Антон повстречал отряд якутского шамана Александра Габышева. Взял у него интервью, опубликовал, а когда пришел в Кемерово, то был вызван на допрос в ФСБ. Силовики изъяли у блогера камеру и телефон.





«Что меня сподвигло на путешествие? Я хочу изменить этот мир, чтобы люди смотрели, видели, менялись, становились более осознанными, интересовались, учились, любили учиться. Чтобы были дружба и мир. Вот такая моя акция», — говорит Шангин.





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