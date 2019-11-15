Добрые новости
15 ноября,
2019
1
фото
Новости

Пушкинскую развязку заасфальтируют по новой технологии

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В 2020 году в ремонте дорог Томска применят новые технологии. Так, для повышения износостойкости будут использоваться смеси с более крупной фракцией щебня и добавлением полимерно-битумного вяжущего (ПБВ), сообщает пресс-служба мэрии. 

Пушкинскую развязку заасфальтируют по новой технологии
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

«Впервые мы опробовали смеси с ПБВ на проспекте Мира в 2018 году. Они показали себя хорошо, и мы будем применять эту добавку и на других участках улиц, — подчеркнул Иван Кляйн. — В 2020 году при ремонте улицы Пушкина и развязки на 4-й поликлинике, где очень интенсивное движение, на выравнивающих слоях будет использована более крупная фракция щебня c ПБВ. Мы рассчитываем, что применение этих материалов позволит увеличить износостойкость и, следовательно, долговечность покрытия».

Кроме того, для устранения колейности на участке улицы Елизаровых в 2020 году планируется выполнить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси с полимерно-дисперсными армирующими добавками.

В целом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в Томске предстоит отремонтировать 75 томских дорог. В 2020 году по нацпроекту в Томске запланирован ремонт улицы Пушкина, включая площадь Соляную с развязкой и путепроводом, улиц Профсоюзная, Пролетарская, Артема, Усова, Елизаровых (от Шевченко до пл. Южной), Косарева, 79-й Гвардейской Дивизии, проспекта Ленина (от Герцена до Беленца).


В 2019 году на ремонт дорог в Томске было выделено более 600 млн рублей (300 млн – муниципалитет, 84 млн – область, 218 млн –федерация). На всю ширину проезжей части отремонтировали Иркутский тракт, улицы Усова, Смирнова, Мичурина, Б. Подгорная и проспект Ленина (от Лагерного сада до площади Ленина).

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.