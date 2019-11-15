Пушкинскую развязку заасфальтируют по новой технологии

«Впервые мы опробовали смеси с ПБВ на проспекте Мира в 2018 году. Они показали себя хорошо, и мы будем применять эту добавку и на других участках улиц, — подчеркнул Иван Кляйн. — В 2020 году при ремонте улицы Пушкина и развязки на 4-й поликлинике, где очень интенсивное движение, на выравнивающих слоях будет использована более крупная фракция щебня c ПБВ. Мы рассчитываем, что применение этих материалов позволит увеличить износостойкость и, следовательно, долговечность покрытия».



Кроме того, для устранения колейности на участке улицы Елизаровых в 2020 году планируется выполнить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси с полимерно-дисперсными армирующими добавками.



В целом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в Томске предстоит отремонтировать 75 томских дорог. В 2020 году по нацпроекту в Томске запланирован ремонт улицы Пушкина, включая площадь Соляную с развязкой и путепроводом, улиц Профсоюзная, Пролетарская, Артема, Усова, Елизаровых (от Шевченко до пл. Южной), Косарева, 79-й Гвардейской Дивизии, проспекта Ленина (от Герцена до Беленца).





В 2019 году на ремонт дорог в Томске было выделено более 600 млн рублей (300 млн – муниципалитет, 84 млн – область, 218 млн –федерация). На всю ширину проезжей части отремонтировали Иркутский тракт, улицы Усова, Смирнова, Мичурина, Б. Подгорная и проспект Ленина (от Лагерного сада до площади Ленина).